Joven realiza tesis sobre la muerte de su perrito (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Walter Pequeño Salas, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), para obtener el grado de bachiller en Psicología, presentó su tesis sobre el dolor que se vive ante la pérdida de una mascota, basándose en su experiencia con “Capitán Morgan”, su perrito.

El joven dio a conocer su historia a través de su cuenta de Facebook, volviendo viral su testimonio. “Les presento mi tesis: Experiencia subjetiva sobre el proceso de duelo frente a la pérdida de una mascota. Tal como su nombre lo indica, decidí investigar la experiencia de duelo que muchos hemos atravesado al perder a nuestro compañero animal. La idea nació cuando perdí a mi mejor amigo. El Capitán Morgan se fue de mi vida dejando un gran vacío en mí, que ninguna otra persona ni mascota podría llenar”, indicó en la red social.

Walter compartió que muchas personas minimizaron la muerte de su perrito, diciéndole que “es sólo un animal”, “no es para tanto”, por eso decidió hacer su tesis de Psicología sobre el dolor ante la pérdida de su mascota.

“Las cosas que sentí cuando murió, lo difícil que fue aceptar que no lo vería de nuevo y debía adaptarme a la vida sin él, son cosas que sentimos en cualquier duelo significativo. Pero, si mi duelo era significativo ¿Por qué había personas que me decían que solo era un perro o que no era para tanto? Poco a poco fui dándole forma a la idea, viendo otros casos de personas que perdían a sus mascotas e indagando en lo que sentían, como algunos podían reconocer abiertamente su duelo y otros preferían vivirlo en silencio”, detalló.

Señala que el tema es pionero en su país y que en América Latina casi no se ha trabajado, que no fue fácil deslindar su experiencia personal de la investigación, sin embargo, aceptó el reto y quedó muy satisfecho con los resultados. La tesis se encuentra disponible en la página de la PUCP, desde el pasado 9 de marzo.

24 Horas

Compartir