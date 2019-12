Joven le dice a AMLO que no olvide becas: no mames ya no tengo lápiz (19:30 h)

“Eso AMLO, eso AMLO, oye, oye no te olvides de la beca viejo porque, no mames, ya no tengo lápiz, ya no tengo AMLO”, expresó la mujer cuando se le acercó al mandatario federal para pedirle una foto.

A través de un video que circula en redes sociales, una joven se acerca para saludar a López Obrador y aprovecha para recordarle sobre el depósito de las becas para los estudiantes.

De manera divertida, la joven grabó el momento en el que López Obrador se detuvo para saludar y tomarse fotos con los ciudadanos de la región.