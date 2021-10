Joven de 20 años no quería vacunarse ‘porque era muy sano’: murió tras enfermar de Covid-19 (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Tyler Gilreath, un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, murió a los 20 años tras diagnosticarle una infección en el cerebro derivada de complicaciones por Covid-19; su madre dijo angustiada que el joven se había negado varias veces a vacunarse.

La mujer explicó que su hijo dio positivo al nuevo coronavirus el pasado 20 de agosto, apenas tres dias después de haberse mudado a la universidad; tras enfermarse, el muchacho desarrolló una extraña infección sinusal que se le fue al cerebro y tuvo que ser hospitalizado.

Durante tres semanas, Tyler tuvo que recibir apoyo con un ventilador además de que fue sometido a varias cirugías, dijo su madre al News & Observer; sin embargo, el lunes 27 de septiembre, los médicos le informaron que no iba a sobrevivir y le retiraron la asistencia ventilatoria. Falleció al poco tiempo.

Tras el fallecimiento del joven, su madre Tamra Demello se siente culpable, pues escibió en su cuenta de Facebook que por más que le rogó, animó e insisitó que se vacunara contra Covid-19, Tyler Gilreath se rehusó varias veces argumentando que no era posible que se contagiara, ya que ‘era joven y estaba sano’, además dijo que le preocupaba ‘tener problemas cardíacos a largo plazo tras vacunarse’.

Y justo cuando lo convenció, fue que el joven enfermó. “ya no tuvo la oportunidad”, lamentó su madre; “estoy devastada más allá de lo creíble…Vivirá por siempre en mi corazón, sé que está con Dios, pero el hueco que deja en mi vida jamás desaparecerá”, escribió la mujer.

Así despidió Tamra a su hijo fallecido a los 20 años. Foto: Especial

El News & Observer detalló que el joven era donador de órganos, por lo que su corazón, hígado, riñones y páncreas fueron trasplantados a otras personas, con ello su madre se siente feliz, ya que además de ayudar a otros, considera que Tyler “seguirá viviendo”.

Pide a los jóvenes que se vacunen

Tamra perdió a su hijo de 20 años por complicaciones de salud derivadas del Covid-19, y por ello ahora se siente con la responsabilidad de invitar a los jóvenes a que se vacunen contra el virus. Hizo un llamado a los familiares para que les insistan en que vayan por sus dosis.

Recordó que su hijo era joven y no tenía problemas de salud, sin embargo, el vivir bajo estas condiciones no es sinónimo de que son inmunes a la enfermedad que en Estados Unidos ya ha cobrado la vida de más de 695 mil personas.

Agregó que si su hijo era sano y sufrió con el virus, entonces éste puede afectar gravemente a cualquiera. “Solo espero que podamos convencer a estos jóvenes que piensan que son invencibles“, dijo al periódico que la entrevistó.

Es importante precisar que la vacuna contra Covid-19 no evita que las personas -de cualquier edad- se contagien del virus; sin embargp, los anticuerpos que genera ayudan a que los síntomas no sean graves y a que la vida no se vea del todo comprometida en caso del que el paciente tenga que sea hospitalizado.

Información de: News & Observer/Vía:El Heraldo de México

Compartir