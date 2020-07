Joven con discapacidad fabrica camas para perritos y su madre pide que lo hagan viral (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. Ser emprendedor no es un asunto sencillo pero para Elías, un joven de 22 años, y su familia no hay límite. La historia de Elías es realmente inspiradora pues no sólo encontró el modo de generar dinero, sino que promueve una causa bastante noble.

Elías ha vencido su discapacidad física y junto a su madre y otros familiares dan alegría a los peluditos. El joven vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, donde desde hace años ha trabajado con la madera. Ahora fabrica camitas para perritos y gatos que vende a un precio solidario entre sus vecinos.

La idea surgió del propio joven y su madre Carmen Lucio decidió compartir la gran iniciativa de su hijo. Elías afinó sus habilidades como carpintero gracias a unas clases que recibe en el Centro de Atención Múltiple (CAM) y ella también le ayuda a fabricarlas desde su propia casa.

La publicación de la señora Carmen se volvió viral y de inmediato comenzaron a recibir mensajes y llamadas de personas interesadas comenzaron a contactarlos.

Elías demostró ser un ejemplo de superación lo cual conmovió a todos. En cuestión de días Elías agotó su inventario y ahora él y su familia fabrican más camas para cumplir con los pedidos de sus nuevos clientes.

Estas camitas son hechas por Elías y su madre. La señora se encarga del diseño y fabricación de los cojines, mientras que Elías lija y pinta las camas con sus propias manos.

Para la señora Lucio, es una enorme satisfacción ver que su hijo logra salir adelante, más que el dinero, esta iniciativa representa un gran paso de superación en la vida del joven.

“El objetivo principal del proyecto es que mi hijo pueda ser lo más independiente, porque nosotros como padres llegaremos a faltarle algún día”, dijo la madre de Elías.

Elías y su madre le dan un ejemplo de superación a todas las personas. El joven ha aprendido a salir adelante sin importar su condición.

