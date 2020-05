José Narro revira a López-Gatell: ‘si quiere nos sentamos a revisar’ (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. El exsecretario de Salud, José Narro, respondió a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, luego de que este le recordó que al inicio de esta administración habían 307 hospitales y unidades en abandono. Le expresó que, por el momento, ese no es el tema, pero si así lo quiere pueden “sentarse a revisar” los números.

En entrevista con Salvador García Soto, el también exrector de la UNAM expresó: “El día que se quiera nos sentamos a revisar lo que yo como secretario de Salud me encontré y la relación (de) qué por ciento les dejamos como parte de la entrega-recepción. Les dejamos de unidades construidas por los municipios, por las entidades federativas y por otras organizaciones, que no estaban operando, eso es una realidad. Yo creo que el tema ahorita era otro”.

Asimismo, Narro Robles rechazó que, ante la crítica a su control de las estadísticas y números sobre el coronavirus o COVID-19, López-Gatell recordó su militancia priista, a la que renunció en 2019.

“Sí me quiere descalificar (…) Me parece que no venía a cuento el que yo tuve una militancia priista, que por cierto, ya se cumplirá un año de que renuncié a esa militancia por no esta de acuerdo por las formas que se estaban siguiendo”, reviró el exsecretario.

Narro Robles reiteró que es necesario que el Gobierno de México acceda a realizar más pruebas para que haya datos más precisos sobre el número de personas contagiadas de la enfermedad de COVID-19.

Información de:https://politico.mx/

Compartir