Jorge Álvarez Máynez se registra como candidato a la dirigencia de Movimiento Ciudadano (18:00 h)

Ciudad de México, 19 de noviembre. Acompañado de senadores, diputados y otras figuras de Movimiento Ciudadano, el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez se registró como candidato para dirigir el partido naranja.

Al evento acudieron figuras políticas como Luis Donaldo Colosio Riojas, Ivonne Ortega, Salomón Chertorivski, Amalia García y Patricia Mercado, entre otros, para respaldar a Jorge Álvarez Máynez, quien busca suceder a Dante Delgado como líder nacional del partido emecista.

En entrevista con medios, el zacatecano detalló que su primer objetivo, de llegar a la dirigencia nacional, es fortalecer los estados de Jalisco y Nuevo León y posteriormente ser la segunda fuerza política del país,

“Primero, tenemos que trabajar fuerte para que Nuevo León y Jalisco sigan siendo naranjas. Para que en Campeche se haga justicia y lo que se votó hace tres años sea una realidad en el 2027. Planteamos en Tlaxcala, como en Tlaxcala alcanzamos superar al PRI y al PAN en la votación, es decir, ser la segunda fuerza política, superar al PRI y al PAN en su conjunto, ganar”, detalló.

El político emecista agradeció la unidad que mostró la plana de Movimiento Ciudadano y pidió que no sólo se cierren filas con una persona, sino con las causas e ideas del partido

“Una unidad, pero en torno a causas, a ideas, a una manera de entender la política. Y creo que no es tanto un cierre de filas en torno a una persona, sino que somos un equipo que ha venido consolidándose, que ha venido avanzando en pluralidad, en equilibrio, a partir del reconocimiento de la fuerza que cada expresión local y regional de nuestro movimiento tiene. Y creo que eso es con lo que yo me quedo del día de hoy, que la verdad me da un enorme gusto que hayan venido quienes vinieron”, resaltó.

Para finalizar, el excandidato presidencial detalló que lo que busca MC es reformar la manera en que se hace política en el país.

“Yo pienso que lo que debemos hacer frente a lo que está viviendo el mundo y México es reformar la manera en la que se hace política, en la que se hace liderazgo, creo en los liderazgos colectivos y me veo como parte del equipo del que formo parte”, afirmó.

