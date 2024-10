Joaquín “El Chapo” Guzmán solicita nuevo juicio en EU (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. A través de una moción escrita a mano, Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó nuevo juicio, pues el exlíder del Cártel de Sinaloa argumentó que su extradición a los Estados Unidos fue de manera “ilegal”.

“Mi abogado defensor en el juicio no fue efectivo. Él no hizo el contra interrogatorio de manera adecuada a los testigos y como resultado fui condenado. Además, no dio la lucha suficiente para que cierta evidencia fuera excluida del proceso”, indicó Guzmán Loera en su moción.

Recordemos que en 2017, Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado por autoridades mexicanas con destino a los Estados Unidos para ser enjuiciado por crímenes relacionados con el narcotráfico y en donde el juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua.

A pesar de esta solicitud para la intervención de un nuevo juicio, el mexicano reconoció que este hecho ya había sido presentado con anterioridad y que no se basa en “nueva evidencia encontrada” durante lo que fue todo el proceso en su contra.

La moción que rápidamente se filtró en redes sociales data del pasado 25 de septiembre de este año y fue hasta el 15 de octubre cuando se completó el trámite por parte del mexicano que involucró a una Corte de Apelaciones para que fuera entregada a las autoridades correspondientes.

Esta solicitud por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán se da en medio de las negociaciones por parte de sus hijos con autoridades de Estados Unidos y del inicio del proceso en contra de Ismael “El Mayo” Zambada.

24 Horas

