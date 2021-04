J&J se hará cargo de planta donde se arruinaron 15 millones de vacunas (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) ordenó a Johnson & Johnson que se haga cargo de la planta de Baltimore de Emergent, donde se arruinaron 15 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, evento que impidió que la instalación fabricara la sustancia desarrollada por AstraZeneca, pues el error consistió en combinar ambos biológicos.

The New York Times reportó que así se prevén evitar futuras confusiones. Johnson & Johnson confirmó los cambios, diciendo que estaba “asumiendo toda la responsabilidad” de la dosis fabricadas por Emergent. Sin embargo, se dejará de producir el preparado de AstraZeneca.

Por su parte, AstraZeneca, que también producía su vacuna en dicha fábrica, dijo en un comunicado que trabajaría con la administración de Joe Biden para encontrar un sitio alternativo de producción.

El Times indicó que la confusión de ingredientes, y la decisión del sábado, es un revés significativo y una debacle de relaciones públicas para Emergent, una compañía de biotecnología de Maryland.

Un portavoz de Emergent, mencionó el medio, se negó a comentar el suceso, excepto para decir que se continuaría fabricando dosis de AstraZeneca hasta que reciba una modificación del contrato del gobierno federal.

La reorganización de la planta de Baltimore es otro revés para AstraZeneca, que, a diferencia de Johnson & Johnson, aún no cuenta con la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para usar su vacuna.

No obstante, CNN recalcó que ninguna de las sustancias perdidas afecta el objetivo de la compañía de entregar 20 millones de dosis de la vacuna en marzo. Esos biológicos provienen de la planta de vacunas Janssen de J&J en los Países Bajos, explicó.

“La compañía está agregando líderes dedicados a las operaciones y la calidad, y aumentando significativamente la cantidad de personal de operaciones de fabricación, calidad y técnicas para trabajar con los especialistas de la compañía que ya están en Emergent”, apuntó J&J en comunicado, sin precisar mayores detalles

The New York Times aseguró que la FDA no ha entregado para su distribución ninguna de las dosis de Johnson & Johnson fabricadas por Emergent, y estimó que pasarán semanas para que la planta reciba la autorización para distribuir alguna de las dosis que haya producido.

La planta de Emergent, señaló el rotativo, recibió 628 millones de dólares en junio del año pasado como parte de la iniciativa liderada por la pasada administración de Donald Trump para desarrollar vacunas contra el coronavirus.

Dicha instalación fue contratada por Johnson & Johnson y AstraZeneca, agregó la versión.

