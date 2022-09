La juez de distrito que lleva el caso efectuó la suspensión definitiva al exprocurador contra su vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la administración de justicia, y desaparición forzada, registrados con la causa penal 307/2022.

Con esto, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, suspenderá el procedimiento en contra de Murillo Karam, hasta resolver el juicio de amparo.

La Fiscalía General de la República (FGR) podría impugnar el fallo ante un tribunal colegiado, quien determinará si se revoca o se modifica la resolución.

Asimismo, la jueza de distrito se consideró incompetente para seguir con el caso, por lo que ordenó ceder el expediente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal, para que el órgano jurisdiccional determine el siguiente paso.

Cabe mencionar que dicha dependencia fue la primera enterada del amparo que interpuso la defensa del exgobernador de Hidalgo, argumentando que su detención fue de manera ‘ilegal’, por lo que dicha resolución proviene de la misma causa penal.

La jueza apuntó que el hecho de que Murillo Karam no haya ratificado, no es impedimento para que el juzgado no conozca sobre el proceso, refiriéndose a que no fue presentada la demanda de garantías.

Publimetro