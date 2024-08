Jennifer Lopez se separa de Ben Affleck (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Los rumores que circularon por meses son ciertos y finalmente hoy se confirmó que el matrimonio de actores, conformado por Jennifer Lopez y Ben Affleck, está oficialmente disuelto, informó el medio estadounidense TMZ.

Según lo informado por el diario, fue la misma Lopez, en solitario y sin su abogado, quien presentó los papeles ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para que el se efectuara divorcio.

Se apunta a que la separación tuvo lugar el 26 de abril, mientras que se casaron el 16 de julio de 2022 sin acuerdos prenupciales, por lo que cualquier ingreso que ambos hayan percibido en este periodo de fechas en las que eran matrimonio, es de propiedad conjunta.

Ambos desarrollaron proyectos en este tiempo, en el caso del intérprete de Batman, fue actor en Air e Hypnotic, y produjo The Instigators. De hecho, acaba de terminar de rodar The Accountant 2.

Por su parte, JLO, participó en Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me… Now y Atlas.

Hace unas semanas, se hizo popular un testimonio de un allegado anónimo a la pareja, quien reveló que el trámite se encontraba en sus últimos pasos y que el hecho de que el día del cumpleaños de la actriz, Ben Affleck se hubiera comprado una lujosa mansión, fue el “último clavo” de la decisión.

Hasta el momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado en torno a la noticia.

24 Horas/Foto: Instagram

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir