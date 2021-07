¿Jeff Bezos vs. Richard Branson? Multimillonarios pelean por el título del primer rico en el espacio (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de julio. Tanto el multimillonario británico Richard Branson como el fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, tienen planeado viajar fuera de la Tierra este mes, en lo que pareciera una carrera para ver qué rico llega más lejos. Sin embargo, parece que el primer round lo ganará Bezos, ya que las agencias espaciales han declarado el viernes que el viaje de Branson no podrá considerarse como espacial, porque la nave de Virgin Galactic (en la que irá) no alcanzará la altura de 100 kilómetros.

“Para el 96 % de la población mundial, el espacio comienza a 100 kilómetros de altura en la línea de Kármán, reconocida internacionalmente”, escribió la compañía de Bezos en Twitter, al agregar que “solo el 4 % del mundo reconoce un límite inferior de 80 kilómetros o 50 millas como el comienzo del espacio”.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021