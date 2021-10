‘Jefe Diego’ responde a AMLO: ‘Tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor’ (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. Diego Fernández de Cevallos señaló este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un tartufo sin sentido del honor.

“Le contesto claro: Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor. Esa afirmación de que yo fui o soy abogado de (Guillermo) Padrés es una falacia más de un presidente tartufo. No lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en mis manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación”, apuntó en entrevista con Grupo Fórmula.

Su comentario surgió luego de que el lunes López Obrador refiriera que el ‘Jefe Diego’ se enoja mucho y que debe tener sentido del humor. Esto luego de que Fernández de Cevallos mencionara en su cuenta de Twitter que solo los resentidos dicen que los mexicanos fueron conquistados por los españoles.

El mismo lunes, AMLO comentó que no había intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y que Fernández de Cevallos llegó a ser abogado del exfuncionario.

Al respecto, Fernández de Cevallos dijo a Grupo Fórmula que nunca ha sido parte de la defensa de Padrés. Además,

añadió que López Obrador es mentiroso y desvergonzado, porque “tiene el cinismo de decir que sin autoridad moral no se puede gobernar”.

Sobre la liberación de Padrés, añadió que López Obrador ha afirmado que nunca ha ordenado liberar a ninguna persona, pero “ayer mismo salieron todos los videos cuando reconocía que él había ordenado la liberación de Ovidio Guzmán hace dos años”, puntualizó.

Fernández de Cevallos afirmó que él no tiene odio por AMLO, que jamás lo ha tomado en serio y que siempre ha pensando que es un farsante y un cómico involuntario.

El Financiero

