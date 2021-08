Jeanine Añez: “ya no quiero vivir”, dice tras intento de suicido (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. A poco más de cinco meses de haber sido detenida, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, expresó sus dedeos de morir a sus familiares.

Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son”, dijo la exmandataria a sus familiares, según dijeron a través de su cuenta de Twitter.

“Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer. Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”, expresaron.

La exmandataria interina, de 54 años, está encarcelada preventivamente desde hace cinco meses, acusada en tres procesos diferentes de genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante su gestión presidencial de un año (2019-2020).

Apenas ayer se dio a conocer que La salud de la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez se encuentra «estable», un día después de que se autolesionara en la cárcel donde está recluida, mientras que la ONU recomendó brindarle atención para resguardar su integridad.

Podemos decir, categóricamente, que su estado de salud es estable. Al momento se encuentra con su familia en el centro penitenciario. La familia va a ser un factor importante para recuperar el estado anímico» de la expresidenta, declaró Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, en conferencia de prensa.

Áñez padece una «depresión severa» debida a su prolongado encarcelamiento, explicó el sábado su hija, Carolina Ribera. Uno de sus abogados dijo que intentó «quitarse la vida» como una forma de enviar «un mensaje de ayuda, de auxilio y de socorro».

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, aseguró tras el evento que Áñez «habría pretendido (…) generarse una autolesión» y que tenía «pequeños rasguños en uno de sus brazos».

Información de:Ejecentral

Compartir