Javier Corral es declarado “prófugo de la justicia” por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Luego de su intento fallido de detención sucedido anoche en la Ciudad de México, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua declaró al exgobernador del estado, Javier Corral, como “prófugo de la justicia”.

De acuerdo con información revelada por El Universal, el fiscal Abelardo Valenzuela determino colocar este estatus al exgobernador del estado debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha dado razones o motivos por los cuales se negó a colaborar con el organismo chihuahuense.

Además de ello, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reveló a través de su cuenta de X que únicamente buscaba ejecutar la orden de aprehensión en contra de Javier Corral y que, de forma inusual, la fiscalía capitalina obstaculizó la misma.

“Nosotros lo que pedimos es que nos hagan valer las razones por escrito por lo cual no quieren colaborar con nosotros, nos fuimos a la Fiscalía en la Ciudad de México y todavía es hora que no nos entregan la razón de por qué no colaboraban con nosotros y tampoco nos entregan al imputado, por lo cual nosotros lo declaramos prorrogo de la justicia”, aseguró el fiscal Valenzuela.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua también llamó a una conferencia de prensa para la mañana de este jueves 15 de agosto, esto con la finalidad de brindar más detalles sobre el caso y las posibles medidas que tomarían contra la fiscalía capitalina.

Valenzuela Holguín destacó que previamente ya habían colaborado con la Fiscalía de la CDMX, recordó que 15 días atrás ambos organismos participaron en la captura de un empresario que falsificó documentos para ganar una licitación de más de 41 millones de pesos en el estado en el quinquenio pasado.

Indicó que en un “hecho atípico y sin precedentes el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acompañado de cerca de más de 100 elementos armados de dicha dependencia arribaron al lugar y públicamente el encargado de despacho decidió sin fundar ni motivar su informal y espontánea decisión de revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia Fiscalía habían autorizado”.

Ulises Lara justificó la no detención de Javier Corral

A su vez, en un breve mensaje emitido la mañana de este jueves, Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía capitalina, aclaró que su intervención no fue un rescate y que únicamente buscó garantizar el respeto a la soberanía.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir