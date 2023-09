Jara Cruz denuncia a Catem y CTM por cobros de piso a las tortillerías en Oaxaca (11:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. El gobernador Salomón Jara Cruz denunció públicamente a los sindicatos CATEM y CTM de cobrar derechos de piso a las tortillerías en Oaxaca provocando que los dueños eleven sus precios en perjuicio de la ciudadanía.

En su conferencia mañanera de este primer lunes de septiembre, el Mandatario acusó a estos sindicatos de estar cobrando derecho de piso a los dueños de las tortillerías en el estado, “esto lo vienen haciendo en la capital, en Tlacolula, Ocotlán, en el Istmo y ciudades importantes de nuestro estado, les cobran piso, fíjese hasta dónde llega”, dijo.

Jara Cruz, señaló que algunos propietarios de las tortillerías podrían dar más barata, sin embargo, sus organizaciones les imponen la unificación de precios a 23 pesos.

Pese que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no puede imponer precio, pero sí la obligación de exigir que no incrementen de manera injustificada, además de exhibir precios y dar kilos completos y para ello deben tener las básculas calibradas por Profeco con holograma 2023 vigente.

Sin embargo, expresó el gobernador que cuando el personal de Profeco realiza las visitas de verificación han detectado que son hostigados por organizaciones, entre ellas, Catem.

“y lo tenemos que decir porque no podemos quedarnos callados, que presionan a los tortilleros a dar un solo precio al alza y les piden cuota de cooperación, -piso-, eso se llama piso y además ante las actuaciones de Profeco se presentan violentos para amedrentar a los verificadores”.

Aseguró que en Oaxaca, podría bajarse el precio de la tortilla si no intervienen las organizaciones que imponen reglas y los tortilleros para poder sacar y poder vender, trabajar y seguir adelante les aumentan el precio a la tortilla y finalmente, quien carga y sufre, con el “piso”, con los precios altos de los precios de tortilla, es el pueblo.

Esto, recalcó que su Gobierno no va a permitir más, que sindicatos como la CTM y Catem, sigan con estas prácticas, “yo tengo que decir siempre la verdad porque para eso me puso el pueblo y tengo que hacerlo, eso lo permitían los gobiernos anteriores, porque como saben tenían también su mochada, hoy se acabaron los moches, se acabaron las comisiones, se acabó el hurto al pueblo y eso no lo vamos a tolerar más en nuestro gobierno”.

