“Jamás he violado”, asegura Andrés Roemer tras orden de captura (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. El exdiplomático Andrés Roemer, acusado de decenas de abusos sexuales a mujeres, rechazó los señalamientos en su contra, y afirmó que “jamás ha violado a una mujer”, aún después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) giró una orden de aprehensión en su contra.

Según Roemer, quien se encuentra radicando en Israel, aún no ha sido notificado por las autoridades acerca de la orden de aprehensión.

El también escritor indicó que se enteró a través de los medios de comunicación acerca de la disposición de la FGJ, que avaló detener a Roemer tras considerar válidas las acusaciones de 8 de sus víctimas.

“Estoy enterado a través de los medios de comunicación que se ha librado una orden de aprehensión en mi contra. No conozco las acusaciones que dan origen a la misma, ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso penal”, afirmó

Roemer también dijo que hasta el momento no ha sido citado a declarar acerca de las acusaciones de violación en contra de mujeres, y que no sabe quién lo acusa, de qué y que eso le ha impedido defenderse.

“Ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de que se me acusa y por tanto no me he podido defender”, aseguró