“Jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, asegura Pío López Obrador (10:00 h)

¿Por qué cree que la FGR no ha querido mover el caso o no quiere investigar?

—No lo sé, es una de las cosas que me llama poderosamente la atención, es una institución cuya función prioritaria es precisamente investigar y en este caso no ha investigado absolutamente nada.

¿No se archiva la investigación porque se trata de usted y porque es un caso de muy alto nivel?

—Yo no sé por qué no han actuado, es decir, yo no sé por qué han evadido su responsabilidad. Han incumplido, ignoro las causas, pero realmente a mí sí me resulta muy sospechoso que las autoridades encargadas de esta investigación no estén haciendo su trabajo y estén cumpliendo con su responsabilidad.

Información de:https://politica.expansion.mx/Fotos:Cuartoscuro/Expansión