Israel ve una caída del 60% en las hospitalizaciones de 60 años o más 3 semanas después de la primera inyección (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de enero. Las vacunas están evitando rápidamente casos graves de COVID-19 entre los miembros más vulnerables de la sociedad, indicó un proveedor de atención médica israelí.

Los efectos completos de la vacuna de Pfizer solo están programados para comenzar alrededor de un mes después de la primera inyección, pero los datos de Israel, hogar de la campaña de vacunación más rápida del mundo, ya han demostrado que hay una fuerte caída en las infecciones incluso antes de este punto.

Al atraer un interés internacional generalizado al compartir los primeros datos, Maccabi Healthcare Services informó a principios de este mes que ha visto una reducción del 60 por ciento en las infecciones por coronavirus tres semanas después de que se administra la primera inyección.

Obtenga la edición diaria de The Times of Israel por correo electrónico y nunca se pierda nuestras noticias principalesREGISTRO GRATUITO

Pero no estaba claro si los beneficios se sentían igualmente por aquellos que tienen una propensión a una infección leve y aquellos que probablemente tomarían COVID-19 en forma incorrecta.

Ahora, Maccabi está comenzando a responder la pregunta que los hospitales y los ministros de salud de todo el mundo se hacen con ansiedad, en medio de los temores de que los servicios de salud colapsen: ¿Qué tan rápido comenzarán las salas de COVID-19 a ver los beneficios de la vacunación?

La disminución en las admisiones hospitalarias es rápida después de la vacunación, sugiere Maccabi en sus últimos datos, y encuentra que las hospitalizaciones comienzan a caer drásticamente desde el día 18 después de que las personas reciben la primera inyección. Galia Rahav, jefa de enfermedades infecciosas del hospital más grande de Israel, el Centro Médico Sheba, describió los datos como “muy importantes”.

Para el día 23, que es 2 días después de la segunda inyección, hay una caída del 60% en las hospitalizaciones entre las personas vacunadas de 60 años o más, reveló Maccabi después de monitorear a 50,777 pacientes. Comparó su tasa de hospitalización en ese momento con la tasa de hospitalización poco después de recibir la vacuna, utilizando promedios móviles de 7 días.

“Estos son datos muy importantes”, dijo Rahav, quien no está relacionado con el estudio, a The Times of Israel. “Tiene un impacto porque en medio de las altas tasas de infección y la propagación de variantes, es difícil ver en las cifras generales cómo la vacunación está influyendo en las cosas.

“Al dar una idea de las hospitalizaciones entre las personas mayores que fueron vacunadas, estos datos son valiosos”.

Sin embargo, advirtió que parte de la caída puede deberse a la tendencia de las personas recién vacunadas a adherirse a las reglas de encierro, lo que provoca una caída en la infección y la hospitalización.

Los nuevos datos también respaldan la afirmación anterior de Maccabi de una caída de la tasa de infección del 60% después de tres semanas, informando que vio la misma caída con una nueva muestra que comprende solo el grupo de 60 años o más.

El gráfico de Maccabi ofrece una imagen real de la infección en Israel, y muestra que hasta el día 13, los mayores de 60 años vacunados tenían tasas de infección similares a las de la población general de más de 60 años. Luego, se abre una brecha, y para el día 23, había 18 infecciones diarias entre las 50,777 en general, pero solo seis entre los vacunados.

https://www.timesofisrael.com/israel-sees-60-drop-in-hospitalizations-for-over-60s-in-weeks-after-vaccination/

Compartir