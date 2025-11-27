Isidro Pastor, exdirigente del PRI en Edomex, sale de prisión tras ser acusado de corrupción (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. Luego de que un Ministerio Público federal no sostuvo ante una Juez el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex aspirante a la gubernatura del Estado de México, Isidro Pastor, abandonó el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Su estadía en prisión fue de solo cinco días. En un video difundido por él mismo en redes sociales, se le ve vestido con playera y chamarra azul.

El discípulo del también ex aspirante a la presidencia de México, Arturo Montiel, acusó que la Fiscalía General de la República (FGR), no le notificó que había una orden de aprehensión en su contra, mandamiento judicial que fue cumplimentado la semana pasada por agentes federales en la colonia Nueva Santa María, en la capital mexiquense.

“Lo quiero decir, nunca fui notificado para presentarme ante la Fiscalía General de la República por el delito que se me imputaba, ahí estuve y estuve con fortaleza esperando el acontecer de las cosas”, pronunció el priista.

¿Qué sabemos de la audiencia de Isidro Pastor en Edomex?

Recordó que la Juez federal, María Jazmín Ambriz determinó en la primera audiencia su prisión preventiva, pues por las imputaciones hechas por el Ministerio Público, consideró que Isidro Pastor pudiese evadir la acción de la justicia.

El político refirió que ayer miércoles y ante la solicitud de la ampliación del término constitucional, se desarrolló desde las 9:00 horas y hasta las 17:00 horas, la audiencia correspondiente y “nuevamente la Fiscalía a través de sus agentes del Ministerio Público hicieron imputaciones.

“Jamás me he escondido, no me voy a esconder, no tengo por qué esconderme, pero respeto la función de la señora Juez”, puntualizó el priista.

Finalizó que su defensa poco a poco fue combatiendo los argumentos de la Fiscalía General de la República.

¿Quién es Isidro Pastor?

La figura de Isidro Pastor es una de las más conocidas en el ámbito político del Estado de México, con una trayectoria ligada a importantes sexenios priistas.

Durante el sexenio del exgobernador Arturo Montiel, Isidro Pastor Medrano fungió como diputado local y, al mismo tiempo, dirigió el partido tricolor en la entidad mexiquense.

Más tarde, se incorporó al gabinete del exgobernador Eruviel Ávila, donde ocupó cargos clave como Secretario de Desarrollo Metropolitano y, posteriormente, Secretario de Movilidad.

En 2017, tras dejar el PRI, Pastor Medrano intentó ser candidato independiente a la gubernatura del Estado de México, una elección que finalmente ganó Alfredo del Mazo Maza.

La detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita marca un nuevo capítulo en la historia política del Estado de México y pone en el ojo público a uno de los exfuncionarios más influyentes de la era priista.

