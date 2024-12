Irma Garrido y la venta de mujeres a AMLO (09:45 h)

Me pareció detestable la historia que me contó, pero no sorprendente por tratarse de la persona que me mencionaba.

¿Qué más se puede esperar de un hombre que llegó a la presidencia de México, sobornando, chantajeando, manipulando a toda una sociedad cansada del PRI y PAN, que habían cavado su tumba con la corrupción de sus gobiernos?

López Obrador no fue diferente ni distinto, sino mucho peor

En su sexenio, envenenó la mente y alma de millones de mexicanos.

Durante 24 años lo escuchamos decir que todos sus males eran culpa de las clases medias y de los ricos, de la mafia del poder que desapareció cuando asumió la presidencia, no porque los haya sancionado por corruptelas entre el poder económico y el político, sino porque se asoció con ellos y pasaron de ser sus enemigos, a convertirse en sus asesores financieros.

¡Lo que faltaba!, pensé mientras leía el mensaje de Irma Garrido: