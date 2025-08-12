Invitan a la Feria del Empleo y Emprendimiento “Jóvenes hacia la Prosperidad” en Oaxaca de Juárez (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, O12 de agosto. Con el objetivo de acercar oportunidades laborales, fortalecer las capacidades de emprendimiento y promover el desarrollo económico de la capital, el Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Prosperidad Económica Vecinal y el Instituto Municipal de la Juventud, realizará la Feria del Empleo y Emprendimiento “Jóvenes hacia la Prosperidad” este 14 de agosto, en el segundo patio del Palacio Municipal, de 9:00 a 15:00 horas.

Esta feria se convierte en un espacio estratégico para que la ciudadanía, en especial las y los jóvenes, puedan vincularse con empresas, conocer opciones de empleo, recibir orientación para iniciar o consolidar proyectos y acceder a herramientas que impulsen su crecimiento profesional y productivo.

Además de la oferta de vacantes, se desarrollarán ponencias y actividades formativas en temas clave para el mundo laboral y empresarial, como estrategias de marketing, atención al cliente, salud mental y productividad, así como aspectos legales y de gestión para emprendedores.

El Gobierno Municipal invita a participar en esta jornada que busca abrir caminos hacia la prosperidad, fomentando una ciudad con más oportunidades, innovación y bienestar para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir