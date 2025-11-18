Invita Administración a participar en actividades para visibilizar la sordera y discapacidad auditiva (15:00 h)

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 18 de noviembre. En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, la Secretaría de Administración (SA) invita a participar en las actividades de concientización que se realizarán con el objetivo de visibilizar esta realidad, destacar la riqueza de la cultura sorda y fomentar una sociedad inclusiva.

El viernes 28 de noviembre se desarrollará el foro “Manos que conectan: encuentro por la inclusión sorda”, para brindar información sobre salud emocional, educación, lengua de señas y accesibilidad.

La actividad tendrá lugar a las 16:00 horas, en el salón Zapoteco del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO). Las personas interesadas pueden registrarte en el siguiente enlace: https://forms.gle/VGKwttCqWi6EGKrt8.

Asimismo, el 30 de noviembre en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, a las 7:00 horas, se llevará a cabo la carrera atlética “Kilómetros que conectan”, con el propósito de fomentar la participación deportiva, integración y visibilización de las personas con discapacidad auditiva.

La ruta será de 3 kilómetros. Quienes deseen asistir pueden registrarse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5HE4tZkvUFLuklPYmEaka4byqxiAUI8fF9hKG7tXZXJoPw/viewform.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir