Famosos afectados por el paso del huracán Otis

Entre los afectados también se encuentran algunos famosos, quienes hicieron eco en las redes sociales de sus pérdidas materiales tras la llegada del huracán Otis.

Una de ellas fue la actriz Ingrid Martz, que confesó que acababa de terminar de amueblar un departamento que recientemente adquirió. No pudo contener las lágrimas al enterarse de los estragos en Acapulco, pues hizo esa inversión con los ahorros de una telenovela.

“Lo acababan de terminar todo, desde el refri hasta la licuadora, todo nuevo, todo lo que gané en la novela lo invertí en ese lugar y se lo llevó el huracán”, lamentó en sus perfiles oficiales. “Pienso en mi departamento y digo ‘ no, hay millones de personas más afectadas que yo, que se quedaron sin nada, vidas que se perdieron y de verdad lo lamento muchísimo”, expresó.

Asimismo, Érika Zaba de OV7, compartió que su vivienda en el puerto sufrió graves daños estructurales y quedó toda inundada. En las postales se puede ver ventanales rotos por las ráfagas de viento, la sala, la cocina y el comedor totalmente inundados, así como la instalación eléctrica completamente deteriorada.

“No sabemos nada, yo tengo un departamento allá chicos y ni siquiera sé el efecto, no podemos ni ir en un avión, ni ir en carretera. Ya nos están informando algunos departamentos se dañaron, otros no, no sabemos, no sé nada”, dijo al respecto Erika Buenfil.

“Lo que con tanto esfuerzo logras desaparece en una noche. Lo que más me preocupa y duele es toda la gente que trabajaba ahí, sus familias, toda la gente de Guerrero”, fue parte de la versión de Lety Calderón.

Por otro lado, famosos como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Roberto Palazuelos tienen familiares que viven en el puerto y que no pudieron contactar por largas horas, pero afortunadamente se encuentran en buen estado.

Publimetro