Intérprete indígena denuncia despido injustificado en TSJO (11:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. El traductor bilingüe, Rafael Pérez Hernández, protestó frente al Palacio de Gobierno, para denunciar el despido injustificado del que fue víctima por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, en donde colaboraba en la dirección de periciales.

Originario de La Mesilla, Santiago Amoltepec, demandó un proyecto de ley para los intérpretes que en el Tribunal Superior de Justicia sufren abusos a pesar de que trabajan como un puente de importante comunicación.

Acusó que mientras laboró aguantó por necesidad los malos tratos de sus superiores, quienes nunca valoraron su trabajo a pesar de haber recibido un importante reconocimiento por el trabajo que desempeñaba.

“Me pidieron mi renuncia por el cambio de administración, solo esa explicación me dieron, ayer fue el día de la lengua materna y por intérprete no me pagaban un sueldo, solo colaboraba como perito intérprete”.

Recordó que por derecho los indígenas deben de contar con un perito intérprete para conocer su situación jurídica, pero pareciera, dijo, que al Tribunal Superior de Justicia los indígenas no le importan, ya que despiden al personal sin conocer la importancia del trabajo que llevan a cabo.

Compartir