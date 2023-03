Interpone Gobierno morenista denuncia penal contra mujeres que dañaron edificios y comercios durante la marcha del 8 de marzo (15:00 )

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Tras los desmanes y actos vandálicos que causaron daños a diversos inmuebles particulares así como oficiales que realizaron mujeres durante la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno oaxaqueño presentó las denuncias correspondientes contra quien o quienes resulten responsables.

Las mujeres, dijo, causaron diversos destrozos a l inmueble así como del mobiliario y equipo de oficina y cómputo, las cuáles aún están por determinar a cuánto asciende el monto del daño.

Entre los daños que detalló, se encuentran puertas, ventanas, escritorios, CPU de computadoras, laptop, sillas, entre otros objetos.

Por su parte, El secretario de Gobierno Jesús Romero López, aseguró que el Gobierno no permitirá el vandalismo durante las manifestaciones, y aunque hay libertad de manifestación, no están de acuerdo con este tipo de acciones, “no fueron todas, sino un grupo de choque, que estaban preparadas para generar los daños.

Señaló que fueron 52 edificios, entre ellas, comercios, instituciones bancarias y dependencias oficiales que resultaron dañados en el paso de la marcha de las feministas, por lo que ya tienen ubicadas a las mujeres que ocasionaron los daños a quienes se les aplicarán las leyes.

Esta vez, dijo que por instrucciones del gobernador Salomón Jara no se tuvo la intervención de la fuerza pública para no tener una confrontación con las manifestantes, sin embargo, aseguró los actos vandálicos no quedarán impunes.