Intereses extra universitarios están presentes en protestas de la UNAM: José Narro (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que los encapuchados y grupos de choque que se presentan durante las protestas legítimas de la institución tienen intereses ajenos a la Máxima Casa de Estudios.

En entrevista con Sergio y Lupita, explicó que coincide con las declaraciones del rector Enrique Graue Wiechers, quien el miércoles aseguró que hay grupos que pretenden desestabilizar a la universidad.

Es altamente probable que un asunto de esa naturaleza, el manejo de intereses extra universitarios esté presente.

Narro Robles destacó que el actual rector de la UNAM, ha dado respuesta a los pliegos petitorios para atender los problemas de violencia de género, pues creó un órgano autónomo para las denunciar y próximamente fortalecerá al tribunal universitario, ente otras acciones.

Violencia de género

El ex secretario de Salud destacó que los problemas de violencia contra las mujeres no es particular de la UNAM, sino también, del país.

Indicó que las agresiones contra las mujeres es el problema de fondo que se tiene que atender inmediatamente.

Hay una serie de matices que demuestran que en el país entero, en nuestra sociedad tenemos que cambiar.

El Insabi

En su análisis como ex secretario de Salud, José Narro dijo que por mucho tiempo criticó al Seguro Popular, sin embargo, con el paso de los años se fueron resolviendo algunos problemas, mientras que otros se quedaron.

Sobre la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), puntualizó que al surgir sin normatividad, ni reglas de operación, además de que la información fue muy poca y al juntarse la falta de medicamentos provocó la preocupación de la ciudadanía.

Por último, indicó que los estados debieron afiliarse antes de que el proyecto se lanzara, para evitar todos los malos entendidos.

Información de:Redacción Digital Heraldo Radio/Foto:Especial

