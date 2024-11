Interesadas en hacerse prueba de Papanicolaou pueden acudir al módulo verde fijo ubicado en la colonia Reforma (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Para lograr una detección oportuna de Cáncer Cervicouterino (CaCu), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) invita a mujeres de 25 a 34 años de edad, a realizarse la toma de citología cervical convencional o llamada también como papanicolaou.

A través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, la dependencia informó que, al corte del segundo trimestre, se realizaron de forma gratuita 14 mil 876 pruebas del Virus de Papiloma Humano (VPH), de las cuales 512 resultaron positivas. También, se llevaron a cabo 4 mil 664 citologías, de estas, 213 presentaron lesiones precancerosas.

El objetivo de estas pruebas es buscar células anormales en el cuello uterino que con el tiempo podrían convertirse en cáncer por lo que, al detectarse alguna anormalidad, es posible recibir tratamiento de manera oportuna, y evitar que las mujeres fallezcan por este padecimiento. De manera preliminar, se notificaron 84 defunciones por esta causa, principalmente en mujeres mayores de 50 años.

De ahí que convocaron a las oaxaqueñas a acudir al servicio gratuito del módulo verde que se ubica en la calle Heroica Escuela Naval Militar número 701, colonia Reforma, en la capital del estado, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas, a solicitar el examen de papanicolaou.

Las mujeres interesadas deben presentar los siguientes requisitos: la identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), no ser derechohabientes de ninguna institución de salud, no haberse realizado el estudio hace 3 años, no estar en tratamiento ginecológico (óvulos, duchas vaginales, etc.) ni en período menstrual o embarazadas. El servicio es gratuito.

Las mujeres que principalmente deben realizarse el papanicolaou son las que presenten factores de riesgo como infección por VPH, tabaquismo, desnutrición o haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual.

