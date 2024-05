Intelectuales respaldan a Xóchitl frente a la “uniformidad gris” del obradorismo: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. El manifiesto da voz a 250 integrantes de la comunidad cultural que alertan contra la deriva autoritaria que el presidente López Obrador pretende extender al próximo sexenio, y llaman a votar por Xóchitl.

Son mujeres y hombres con destacadas trayectorias en las letras, la academia, la investigación, la cultura, la diplomacia.

Hablamos de Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Ángeles Mastretta, Consuelo Saizar, Roger Batra, Gabriel Zaid, Enrique Serna, Federico Reyes Heroles , Agustín Basave, Gloria López y 240 más.

Los firmantes advierten que la extensión de la deriva autoritaria de AMLO implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado.

“Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no en la solución. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa”, advierten.

Aseguran que el peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia.

“Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios, como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición”, puntualizan.

El manifiesto fue leído ante integrantes de la comunidad cultural por el reconocido antropólogo, sociólogo y escritor de izquierda, Roger Batra.

En el acto, celebrado en la Escuela Nacional de Ingenieros, estuvo presente Xóchitl Gálvez. Se le veía animada, sonriente y muy honrada por la presencia de tanta neurona en la sala.

La concurridísima manifestación de la “Marea Roja” en el Zócalo, y el pase a la final del Cruz Azul a la final hicieron el resto.

Uno de los firmantes, Agustín Basave, nos mostro el tuit que le escribió a Xóchitl, antes de la semifinal con los rayados.

El ex dirigente del PRD le dijo a la hidalguense que tenía una diferencia irreconciliable con ella. “Le va a Cruz azul y yo Los Rayados.”

Xóchitl le respondió a con un doble pronóstico: “Hoy pierde Rayados, pero el dos de junio festejaremos un triunfo mayor”.

***

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México pronunció un breve discurso frente a decenas de integrantes de la comunidad cultural.

Entre otras cosas, dijo que si llega a la presidencia, invitará a la emecista Patricia Mercado, al priista Ildefonso Guajardo, y a Consuelo Saizar, editora de libros, a formar parte de su equipo.

Ya entrada en materia electoral, dijo:

“Cuando ayer, en el debate, dije que seré una presidenta daltónica, lo dije en serio. Tú no puedes gobernar desde Palacio Nacional para colores. Tienes que gobernar para todos”.

Y más adelante:

“Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo. Basta ver el debate para haberlo entendido.

“(Del otro lado) no hay más que Plan C y el Plan C que significa tomar La Corte, tomar el Congreso, tomar el control de los organismos electorales, como es el Tribunal Electoral, y minimizar al INE.”

Xóchitl está convencida de que si vota el 65 por ciento del padrón , el triunfo es suyo.

***

Al final del evento. un grupo de reporteros nos acercamos a platicar con el ex canciller Jorge Castañeda. Le pedimos sus impresiones sobre el manifiesto.

Nos dijo: “me parece realmente algo muy bueno, muy importante. Positivo. La cosa es más grave que nunca. No es una elección cualquiera. Mucha gente ha sentido en carne propia las agresiones, el ostracismo por parte de este gobierno. Es una reacción gremial.

“Se está enviado una señal muy importante de que la gente de la comunidad cultural –no toda, pero una buena parte—no sólo está con Xóchitl, sino que se atreve a decirlo públicamente, porque ese es otro tema. La intelectualidad mexicana es increíblemente individualista.

“Tengo la certeza que López Obrador no reconocería el triunfo de Xóchitl. Es una opinion personal, una especulación.

”Es un autoritario. Siempre se ha negado a reconocer cualquier derrota suya. No le gustan las derrotas. No sabe que se aprende de ellas”, puntualizó.

***

El trabajo de las autoridades electorales a nivel local y federal deja mucho que desear.

Ayer fue el debate entre los candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, pero surgió un problema de última hora. Los organizadores del debate sabían que Esther Mejía Bolaños, la candidata de MC, iba declinar por Morena.

Aún así le respetaron su lugar, a pesar de que el partido naranja pidió que se pospusiera de fecha. Aquello acabo en un duelo de dos contra Lía Limón.

En pleno debate, Bolaños anunció su adhesión a Morena:

“Me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al de Clara Brugada, y también al de mi amigo Javier López Casarín.”

¿Cómo la ve?

FIN.

