Instituto Nacional Electoral activa home office por brote de sarampión entre funcionarios (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó la modalidad de home office en distintas áreas luego de que se detectara un contagio aislado de sarampión entre su personal, como parte de una estrategia preventiva para evitar la propagación de la enfermedad en sus instalaciones.

De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión responde al llamado de las autoridades sanitarias locales y federales, y tiene como objetivo priorizar la salud y seguridad de las y los trabajadores, así como de la ciudadanía que acude a las sedes del Instituto.

Medidas preventivas y trabajo a distancia

El INE informó que, durante los próximos cinco días, solo acudirá de manera presencial el personal cuyas funciones requieran estrictamente estar en las instalaciones, mientras que el resto realizará sus actividades vía home office. La medida podrá extenderse en caso de ser necesario, dependiendo de la evolución del brote.

Además del trabajo a distancia, el Instituto reforzó acciones sanitarias como el uso de gel antibacterial, cubrebocas en áreas comunes, evitar el contacto físico, promover la ventilación adecuada y realizar un censo interno para detectar posibles síntomas de manera oportuna.

Jornada de vacunación y sin nuevos casos

Como parte de la estrategia, el INE anunció una jornada interna de vacunación contra el sarampión, dirigida a personal de 49 años o menos que necesite completar o reforzar su esquema de inmunización. Esta se llevará a cabo en el complejo de Tlalpan.

El organismo electoral subrayó que hasta el momento no se han registrado nuevos casos dentro de sus instalaciones y aclaró que todas las acciones tienen un carácter estrictamente preventivo, ante una enfermedad considerada altamente contagiosa, especialmente entre personas no vacunadas.

Publimetro

