Instalan Semovi módulo móvil para tramite de servicios en Huajuapan (12:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 18 de agosto. El subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Pedro Silva Salazar, informó que este lunes y mañana martes se instalará un módulo móvil para la expedición y renovación de licencias de conducir, así como el emplacamiento de vehículos en el Parque Bicentenario de Huajuapan de León.

Indicó que el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, para los habitantes de Huajuapan y demás municipios cercanos, en donde podrán realizar diversos trámites relacionados con el transporte público y particular.

“La gente tiene que sacar su cita para poder ser atendidos, y a veces hay que sacar las citas con anterioridad, te programan para que posteriormente en tres, cinco u ochos días, te hagan los trámites principalmente de tu licencia. Muchas veces a la gente le urge sacar su licencia, por eso traemos este módulo móvil, para poder atender de manera extra a la ciudadanía, esto va ser de manera rápida e inmediata, muy ágil”, refirió.

Aseguró que será personal de Semovi con mucha experiencia, quien atenderá a las personas para que de inmediato tengan sus licencias y trámite de placas de circulación.

Silva Salazar recomendó que para que el servicio de expedición y renovación de licencias de conducir sea más rápido, tendrá que llevar el comprobante de pago del tipo licencia y vigencia.

“La invitación para todos los ciudadanos de Huajuapan, de los municipios cercanos, de las colonias, agencias, para que aprovechen, ahora que va estar este módulo móvil. Aprovechen para hacer sus trámites, rápidos y de manera ágil, se les van entregar de inmediato en el Parque Bicentenario, este lunes y martes en Huajuapan de León”, expresó.

Apuntó que se tendrá todo el equipo necesario para que la licencia de conducir de los siete tipos, pueda entregarse el mismo día.

Dijo que de los 44 módulos de atención de Semovi, de las diferentes regiones de Oaxaca, el ubicado en Huajuapan tiene mucha demanda en el trámite de los servicios, motivo por el cual decidieron que hoy lunes y mañana martes se atienda de manera más rápida.

