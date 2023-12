Instala MULT plantón indefinido en Palacio de Gobierno y bloqueos carreteros en las regiones, exigen justicia (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. Ante los asesinatos de integrantes de su organización el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) instala frente al Palacio de Gobierno un plantón indefinido.

El líder estatal, Octavio de Jesús señaló que de igual manera, los militantes de del MULT, han activado bloqueos carreteros en las diversas regiones del estado, para exigir al Gobierno la aplicación de la justicia y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los asesinatos de sus militantes.

Responsabilizaron como autores intelectuales a los dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino y Horacio Santiago García de las muertes de sus compañeros.

Expresó que los últimos asesinatos de los integrantes de la organización asesinadas son Gertrudis Cruz de Jesús y Glicerina Cruz Merino, el pasado 15 de junio, y el día 2 de diciembre murieron en una emboscaron a Mario Reyes Ramírez a bordo de su taxi del sitio de San Juan Copala e hirieron gravemente a Reynaldo Ramírez Cruz.

Ante estos hechos exigen a los Gobiernos garantizar el respeto al libre tránsito en la carretera de la zona, “exigimos enérgicamente una investigación exhaustiva sobre el financiamiento a los paramilitares del MULTI, el jefe paramilitar en Tierra blanca que está sitiada desde hace 3 años”.

Recalcaron que si no hay justicia no habrá reinstalación de mesa de diálogo, “si no hay justicia no habrá instalación de mesa de diálogo”.

Por ello, desde esta mañana se instalaron en plantón indefinido y no se levantarán hasta que las autoridades liberen las órdenes de aprehensión contra los responsables de los asesinatos de sus compañeros.

De igual manera, indicó que en las diversas carreteras al interior del estado, militantes de la organización han instalado bloqueos para demandar al Gobierno la atención a sus exigencias.

Estas son algunas de la vías que están afectadas por esta protesta, en la zona de la Costa de Río Grande, Jamiltepec, Mechoacán, en la Mixteca en Huajuapan de León, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Putla, Santa María Xochixtlapilco, en la Cañada Teotitlán, Cuicatlán, en la Cuenca, Acatlán de Pérez Figueroa y demás que se están sumando a los bloqueos para exigir justicia.