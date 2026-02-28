Instala Congreso local Comité de Ética 2026 para fortalecer la integridad y transparencia en la labor legislativa (21:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de febrero. Con el objetivo de consolidar una cultura institucional basada en los principios de ética pública, transparencia y responsabilidad en el servicio legislativo, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, encabezó la instalación formal del Comité de Ética 2026 del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 21 fracción II y 25 fracción II del Código de Ética del Poder Legislativo.

Durante la sesión correspondiente, se declaró formalmente instalado este órgano colegiado encargado de promover y vigilar el cumplimiento de los valores, principios y reglas de integridad pública que rigen el desempeño de las personas servidoras públicas del Congreso local, reafirmando el compromiso institucional con un entorno laboral sustentado en el respeto, la justicia y la honestidad.

En consecuencia, el Comité de Ética 2026 quedando conformado de la siguiente manera: Presidenta, la diputada Tania Caballero Navarro de Morena; Vocal A, diputada Melina Hernández Sosa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Vocal B, diputada Irma Pineda Santiago del Partido del Trabajo (PT); Vocal C, diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez de Grupo Plural; Vocal D, la diputada María Eulalia Velasco Ramírez de Fuerza por Oaxaca; y como Secretaria Técnica, la contadora Marisela Guerrero Arango, titular del Órgano Interno de Control (OIC).

Posterior a su instalación, el Comité aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias 2026, así como el Plan Anual de Trabajo, el cual contempla la revisión y actualización del Código de Ética vigente mediante mesas de trabajo especializadas, la elaboración del Código de Conducta, la difusión permanente de los principios éticos institucionales y la implementación de programas de capacitación en materia de ética pública dirigidos al personal del Poder Legislativo.

El Comité de Ética tiene como finalidad fomentar los principios, valores y reglas de integridad pública en el servicio público legislativo, promoviendo acciones orientadas a fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un ejercicio responsable de las funciones públicas dentro del Congreso del Estado.

Entre sus principales atribuciones se encuentran fungir como instancia de orientación, consulta y asesoría institucional en materia de ética pública y conflictos de interés; vigilar el cumplimiento del Código de Ética y de los protocolos especializados en materia de discriminación, acoso y hostigamiento sexual; recibir y resolver quejas por presuntas violaciones a dicho ordenamiento; así como emitir recomendaciones y observaciones a las unidades administrativas para fortalecer el correcto desempeño institucional.

