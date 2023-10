¡Insólito! Reportero cubre la muerte de un hombre; se entera que era su primo (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. En redes se viralizó un clip que captó el gran asombro que se llevó un reportero tras darse cuenta que el funeral que estaba cubriendo no era de una persona “x” sino de un familiar.

A través de TikTok Jorge Jaramillo (@jorgejaramillo_),originario de Torreón, Coahuila y reportero del medio Infórmate Viesca, compartió un clip que muestra el impactante momento que vivió al acudir a cubrir el funeral de un hombre, y minutos después enterarse que era de su propio primo; su reacción se viralizó.

En el video de 3:13min se puede observar a Jaramillo, quien porta una camisa negra de cuadros y un chaleco rojo, dando la noticia de un hombre de 38 años que había fallecido mientras barría el techo de su vivienda, ubicada en la calle Múzquiz de la colonia 29 de julio, en la Ciudad de Matamoros, Coahuila.

Según detalló, el sujeto murió electrocutado ya que pisó unos cables “pelados” que se encontraban cerca de donde estaba barriendo el agua que se estaba estancando derribado de las lluvias que se habían presentado, y que estaba provocando goteras al interior de su hogar.

Si bien el hecho fue lamentable, Jaramillo señaló que lo más triste de la situación es que de quien está reportando la muerte, era de su primo.

“Lo más triste de todo, gente, es que llego yo al lugar de los hechos, de la noticia y me doy cuenta de que el señor que desafortunadamente falleció, lo digo con una tristeza enorme y consternado, impresionado, impactado todavía, es mi primo José Luis Vazquez Escobedo.

Asimismo, el periodista reconoció sentirse triste y consternado por la situación, sin embargo, dijo que son situaciones que suelen presentarse en su trabajo:

“A veces te toca informar situaciones muy difíciles, hoy me toca informar el deceso de un primo mío, por parte de mi padre, de la familia Rocha”, añadió.

Y finalmente dejó en claro que no sabía en donde vivía su primo, es por ello que se llevó la sorpresa al ver a sus familiares, en el lugar de los hechos.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse el clip rápidamente se viralizó, pues ha alcanzado 6 millones 500 mil reacciones, 327 mil 900 me gusta y diversos comentarios en donde las opiniones se polarizaron, pues hubo quienes animaron la entereza del joven para dar una noticia de tal magnitud , mientras otros dudaron de Jaramillo, pues se les hacía poco “verosímil” que no conociera el lugar de donde vivía su pariente.

“Pero como no vas a conocer la casa de tu primo mi pésame”

“No lo hubieran dejado dar la noticia, que crueldad”.

“Pues eso es lo malo de no frecuentar a la familia o saber dónde viven, y pues no hay sentimientos encontrados porque no lo conocía”.

“Que profesionalismo, un fuerte abrazo”.

