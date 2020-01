Inició el Maratón de Natación Adultos 2020 (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de enero. Con el objetivo de superar los propios retos personales, inició el maratón de natación Adultos 2020, en Acuarela Educación Acuasomática, la finalidad es acumular la mayor cantidad de kilometraje durante los tres días de competencia y motivar a los alumnos de la institución a fortalecer su condición física y distancias de nado.

Con la frase “Don´t tell me it can´t be done” de Jonh Coutss, la cual se puede traducir como: “no me digas que no se puede hacer”, la competencia deportiva busca incentivar a los adultos que practican la natación, para que superen sus marcas personales. La justa convocó a la rama femenil y varonil, serán tres días de competencia y finaliza el miércoles 29 de enero. Las categorías de participación son nadadores de los niveles naranja, rojo, guinda y masters.

El sistema de competencia establece que los participantes deben nadar durante su horario de clases en su grupo actual, durante 60 minutos, sumando el kilometraje total de las 3 clases. Los puntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador. Durante el inicio de la competencia se registró muy buena respuesta por parte de los competidores, los instructores titulares y sustitutos llevan el conteo de la distancia realizada en cada clase.

El primer maratón adultos 2020 permite a los nadadores hacer uso del snorkel en todos los niveles, sin embargo es opcional. En cuanto a la premiación, al final de los tres días de competencia, se contabilizarán los kilómetros, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 6 de febrero en el salón Coutss a las 19:00 horas. Se premiará a los tres primeros lugares por cada categoría y rama, con medallas y reconocimientos.

Por otra parte dentro de las actividades de la institución acuática, recientemente se llevó a cabo la denominada “Noche de Luces”, la cual se integra en los programas escolares y tiene como objetivo que los nadadores convivan en el agua, exploren el entorno, aprendan el juego libre y espontáneo. La alberca se iluminó de colores llamativos en lo que fue una experiencia de color y relajación.

