Inician precampañas políticas y las disfrazan de procesos internos: advierte la diputada Liz Concha (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. “Morena ha puesto en práctica modalidades de procesos internos disfrazando así el inicio de precampañas adelantadas” señaló enérgica la diputada Liz Concha Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios del Congreso de Oaxaca, por lo que es necesario dijo la legisladora, que las limitaciones sobre propaganda gubernamental también consideren este tipo de procesos internos para evitar que recursos públicos terminen siendo utilizados por los aspirantes, como ya está ocurriendo en ese partido; “de acuerdo con los señalamientos que hicieran Marcelo Ebrard y con la denuncia que decenas de legisladores federales presentaron por el uso que se está haciendo de programas sociales y beneficios del Gobierno Federal en favor de Claudia Sheinbaum, ¡esas prácticas corruptas que enturbian los procesos democráticos no pueden tener cabida en estos tiempos!, enfatizó, por esa razón se dirigió específicamente al Pleno Legislativo para ser cuidadosos y vigilantes, para que acciones como las denunciadas se generalicen y terminen siendo utilizadas por aspirantes a cargos de elección popular que habrán de disputarse el próximo año; “ha costado mucho trabajo consolidar un sistema democrático y ciudadano confiable, no se debe permitir que desde los propios gobiernos se transgredan aspectos básicos que garantizan que tengamos verdaderamente elecciones equitativas, libres y auténticas”, expuso durante su primera intervención en la tribuna del recinto Legislativo de San Raymundo Jalpan.

De cara a un proceso electoral en el que las leyes y las Instituciones serán puestas a prueba para garantizar nuestro sistema democrático, explicó que es importante ajustar el marco constitucional local, para establecer expresamente límites a lo que se puede y no se puede hacer en materia de propaganda política y sobre todo, en materia de propaganda gubernamental; “el objetivo es frenar la intervención de los gobiernos para hacer promoción personalizada de los servidores públicos, desde la utilización de colores y programas, hasta el uso y abuso de medios de comunicación y difusión oficiales que les garantizan una sobre exposición que vulnera la equidad en la contienda”, detalló que ya se están observando esas prácticas, de tal manera que ante la ausencia de reglas claras al respecto, se están multiplicando, contraviniendo lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta indispensable establecer expresamente que la propaganda gubernamental no puede hacer referencia a aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular o partidos políticos, que no incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de partido político alguno o personalizada de cualquier servidor público o se exalten logros de gobierno, así como tampoco puede contener expresiones de naturaleza político electoral, dado que, la propaganda gubernamental, debe tener como único objetivo el de brindar información sobre programas y servicios a la comunidad.

“Hemos visto recientemente que en una clara transgresión a la legislación electoral, hay propaganda política de integrantes de órganos colegiados como los Congresos Federal y estatales y los Ayuntamientos, que fuera de los tiempos que reconoce la ley para poder difundir logros o promocionar su imagen, como lo es cuando rinden sus informes de labores, están promocionando su imagen personal con una clara referencia al proceso electoral”, por lo tanto, es necesario que en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se precise el criterio adoptado por el Tribunal Electoral, en el sentido de que en lo individual, los integrantes de órganos colegiados, como el Congreso del Estado, también quedan sujetos a las restricciones en materia de propaganda gubernamental, culminó la diputada Liz Concha.

