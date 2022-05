Inicia Vicefiscalía carpeta de investigación contra policías señalados de acoso sexual (23:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 4 de mayo. La Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, informó que se inició una carpeta de investigación contra policías municipales de Huajuapan, por el aparente delito de “acoso sexual” cometido en agravio de una mujer.

De acuerdo a versión de la víctima, quien omitió su nombre por temor a represalias, entre las 12:30 y una de madrugada, del martes 3 de mayo, una patrulla le obstaculizo el paso, al momento que conducía su motoneta, a altura de la calle Ciprés, por el panteón municipal El Gólgota de Huajuapan.

Relató que los policías se acercaron hasta donde se encontraba, y entre ellos comentaban que harían con ella, al pensar que iba bajo los influjos del alcohol o alguna droga.

Agregó que uno de ellos, con una libreta en mano y un lapicero, le pidió su número telefónico y otros datos personales, pero no los proporcionó, a pesar de que recibió amenazas de ser detenida.

“Cuando el otro oficial me dice, se me queda viendo las piernas, oye y si te invitamos a tomar o por ahí, vamos me dijo. Fue cuando ya no supe qué decir, solamente me entró miedo, ya no les dije”, reveló.

Recordó que, al no ceder a sus peticiones, la amenazaron con levantar una infracción, pero les respondió que no estaban facultados para realizarlo.

Aseguró que no conducía en estado de ebriedad, que sólo regresaba de ir a dejar una persona que, por la hora, ya era peligroso si iba sola.

Expresó que cuando les dijo que los podía reportar, y además tenían una familiar en la Policía Municipal la dejaron ir.

“No podemos estar así, como yo comenté, con qué seguridad yo puedo pedir ayuda. Si yo hubiese estado en un problema, con qué seguridad yo les puedo pedir ayuda a ellos, sin son los primeros que nos están acosando, yo ya no me siento segura, de pedir ayuda a las autoridades y a la policía”, insistió.

Exigió al presidente municipal de Huajuapan que se sancionen o cesen a los elementos a quienes logró identificar, pues al estar en la Policía Municipal otras mujeres corren peligro.

Recomendó a la autoridad municipal, y el área encargada de la policía, que antes de contratar al personal, deberían investigarlos y someterlos a diversos exámenes para saber cómo están psicológicamente.

La víctima aseguró que interpondría una denuncia ante la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, con las características físicas de los uniformados y de la camioneta, habilitada como patrulla.

