Inicia septiembre con dos funciones de lucha libre en territorio oaxaqueño (16:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La gran revancha de triple manía llega a la Verde Antequera, con la función de lucha libre en la Arena San Francisco, el próximo domingo 7 de septiembre a partir de las 17:30 horas, en la lucha estelar la aparición de Cibernético, quien junto a Chockman se enfrentan a la dupla de Psicosis y La Bestia.

La arena San Francisco se ubica en la calle de Bustamante esquina Zaragoza, los boletos ya se encuentran a la venta, en el caso de la primera fila el costo es de $450 pesos, mientras que la entrada general está en $250 pesos, en cuanto a los niños, el precio es de $100 pesos. En cuanto a los duelos, Extream Fly Junior, junto a Zodiaco 2000 se enfrentan a Rey Asmodeo y Pacto.

Con relación a la lucha por el campeonato de parejas, Zombi Junior y Caballero Templario le plantaran cara a la dupla de los Cisneros, conformada por Tony y Pepe. En la lucha semifinal se enfrentan Caballero Junior y Águila Negra en contra de Challenger 3 y Dragón Magic. En la lucha súper estelar, Cibernético y Chockan se enfrentan a Psicosis y La Bestia.

Por otra parte, en el marco de la feria anual en honor a San Agustín Obispo, el comité de festejos de San Agustín de las Juntas, invita el miércoles 3 de septiembre a partir de las 19:00 horas a una función especial de lucha libre. En cuanto a la cartelera, el primer mano a mano será entre Wafle en contra de la Amenaza Azteca.

En la lucha especial, Caballero de la Muerte junto a Rey Asmodeo se medirán a Clinton y a Mexican Boy, en tanto en la lucha semifinal, la Soñadora y Zombie Junior se enfrentan a la dupla de Pacto y Diosa Kimera. Mientras que, en la lucha súper estelar, Soñador, Dragón Magic y Challenger III pelearán contra Caballero de la Muerte Junior, Chockma y Águila Negra.

