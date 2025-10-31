Inicia PRI capacitaciones a comités seccionales rumbo a 2027 en Huajuapan (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 31 de octubre. El delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que en días recientes platicó y también se impartió una capacitación a los integrantes de los com ités seccionales rumbo a las elecciones del 2027.

Indicó que se está cumpliendo con el trabajo que les instruyó el Comité Directivo Nacional, en relación con los municipios de orden prioritario en materia político electoral.

“El viernes estuvimos en Huajuapan, con la dirigencia municipal y aproximadamente unos 200 militantes, cuadros y representantes de seccionales del municipio, para llevar a cabo un curso de capacitación a nuestra dirigencia municipal y a nuestros dirigentes seccionales. Esto con el propósito de ir preparando y capacitando la estructura de nuestro partido con miras al 2027”, detalló.

Recalcó que quedaron atrás aquellos tiempos que en días previos a cualquier elección y con simulaciones, se organizaban e intentaban formar estructuras electorales, las cuales con el paso del tiempo se desgastaron y corrompieron.

Díaz Escárraga señaló que, con el paso del tiempo, se fueron terminando los integrantes de los comités seccionales y representantes de casilla, pro vocando que el partido oficialista, es decir Morena, cometiera fraude electoral.

“Por eso hoy estamos con un proceso de mucha anticipación, fortaleciendo, reestructurando, perfeccionando nuestra estructura electoral y desde luego capacitándose. Fue un primer paso, no es el único. Seguiremos en este proceso de capacitación para ir fortaleciendo los cuadros y la militancia que tendrá como propósito impulsar los trabajos del partido, ser nuestros representantes en los diversos órganos electorales y de manera especial en las casillas en el próximo proceso electoral del 2027”, subrayó.

Refirió que en la capacitación también pudo platicar con los militantes y simpatizantes quienes mostraron interés en participar en la representación del partido para las próximas elecciones.

Reveló que detectó desorganización y nunca se reestructuró el PRI en los últimos años en el municipio de Huajuapan, originando que algunos se fueran a otros partidos en busca de cobijo o una oportunidad.

