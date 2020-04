Inicia notificación de cierre temporal de terminales de autobuses y suburban en Huajuapan (20:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 14 de abril. Derivado del punto de acuerdo aprobado el día de ayer en sesión extraordinaria de cabildo, personal de la Regiduría de Movilidad Urbana inició con la notificación a líneas de autobuses y transporte en la modalidad de camionetas tipo urvan establecidas en esta ciudad, haciéndoles saber la ampliación de medidas municipales en el rubro de la concientización en pro de la salud pública.

Al respecto, el Regidor de Movilidad Urbana, Alejandro Rosales Olmos, indicó que hay acciones que se están realizando en otros municipios poniendo en práctica medidas que en la fase dos de esta contingencia no están contempladas, como lo es impedir el libre tránsito.

En este sentido, expuso que, al ser este municipio eminentemente comercial, el cabildo aprobó sumar, a las acciones ya emprendidas con anterioridad, el cierre temporal de las terminales de autobuses y el transporte público en la modalidad de camionetas tipo urvan conocidas popularmente como suburban.

“Esta medida es de concientización debido a que por increíble que parezca hay personas que creen que estamos en un periodo vacacional y no cumplen con las medidas que ha decretado la Secretaria de Salud, como lo son la sana distancia, las medidas de higiene y el quédate en casa”, mencionó.

Precisó que esta determinación pretende desalentar aquellas personas que pretenden vacacionar o tomar estos días como de asueto. Por tal motivo, dijo, a partir del jueves 16 de abril a las cero horas deberá dejar de funcionar este servicio porque se suspenderá la operación de sus terminales de autobuses y suburbans en este municipio.

Dio a conocer que para el cumplimiento puntual de esta disposición, las corporaciones de vialidad y seguridad vigilarán a las empresas transportadoras que cuentan con terminales en esta ciudad, así como aquellas que no operan aquí pero que están identificados sus lugares de ascenso y descenso, pues a partir de esta determinación no les estarán permitidos.

Expuso que esta disposición no obedece a una situación reactiva, sino que son acciones que el ayuntamiento ya venía perfilando, por lo que ahora se suma esta medida. Por lo tanto, abundó, “el exhorto a la población es para que contribuya para quedarse en casa, ya que trámites en dependencias no son posibles porque no están operando, no hay actividades escolares y los servicios médicos están restringidos a urgencias, por tal motivo no hay razón para viajar en este momento”.

Puntualizó comentando que el COVID-19 es una pandemia que es difícil de afrontar, por ello lo mejor es guardar la sana distancia, las medidas de higiene y en la medida de los posible quedarse en casa.