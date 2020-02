Inicia en San Lázaro registro de aspirantes a consejeras y consejeros del INE (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Inició en la Cámara de Diputados el registro de aspirantes al proceso para la elección de cuatro consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.

En el acto de arranque de estos trabajos, estuvo presente la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, que tendrán lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir de hoy y hasta el 28 de febrero.

El día de hoy se inscribió Luis Miguel Pérez Juárez, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de México, a quien correspondió el primer folio, y después se registró Rafael Morales Ramírez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Pérez Juárez destacó en entrevista que ésta es una convivencia con una democracia que se debe consolidar y esta renovación es un paso importante para el INE, pues ha concitado mucho interés público y adquiere más importancia. Manifestó su confianza en el procedimiento, “pues una mayor participación garantiza que habrá más limpieza y la búsqueda de los mejores perfiles”.

Por su parte, Morales Ramírez destacó que, en un cambio de régimen, la estabilidad política del país depende, en buena medida, de que este proceso se lleve a buen puerto, por eso se requieren candidatos idóneos. Consideró que el procedimiento es confiable y transparente. “Esperamos que elijan a los mejores para que las labores electorales se mantengan institucionalizadas y den certeza”.

Los requisitos para participar son: ser ciudadano o ciudadana por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad; no tener otra nacionalidad; estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar; tener más de 30 años al día de la designación; poseer título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años, y tener conocimientos y experiencia que permitan desempeñar sus funciones.

Además, tener buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso; haber residido en el país durante los dos últimos años, excepto en el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses; no haber sido registrada o registrado como candidata o candidato; ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación; no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de un partido político.

No deberá ser secretaria o secretario de Estado, ni fiscal general de la república, procuradora o procurador de justicia en alguna entidad, subsecretaria, subsecretario, oficial mayor en la administración pública federal, o estatal; jefa o jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora, gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su designación.

Tampoco, haber sido miembros del Servicio Profesional Electoral, ni del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal ordinario.

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —que define las etapas completas para el procedimiento, fechas límite y plazos improrrogables— la inscripción y registro de aspirantes será del 18 al 28 de febrero de 2020; la designación de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, el 26 de febrero, y su instalación, el 28 de febrero, a más tardar.

La fecha máxima para informar que la o el aspirante no presentó toda la documentación es el 4 de marzo, y el plazo para atenderlo, el 6 de marzo; el acuerdo con los criterios específicos para la evaluación de las y los aspirantes, el 9 de marzo.

El Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Jucopo, a más tardar el 24 de marzo, y la remisión de las propuestas a la Mesa Directiva por parte de la Junta de Coordinación Política, el 30 de marzo.

Se prevé que la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados sea el 31 de marzo.

