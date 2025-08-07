Ingresan al penal a implicados en la muerte de Fernandito, niño asesinado por deuda de mil pesos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Tres personas fueron detenidas e ingresadas al penal de Nezahualcóyotl por su presunta responsabilidad en el homicidio de Fernandito, un niño de cinco años de edad que fue asesinado tras ser presuntamente utilizado como garantía por una deuda de mil pesos.

El crimen contra el pequeño Fernandito ocurrió en la comunidad de Los Reyes, municipio de La Paz, Estado de México (Edomex).

Tres presunto s implicados ingresan al penal de Nezahualcóyotl

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes enfrentan cargos por delitos vinculados a la desaparición de persona y homicidio en agravio de un menor de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades los ingresaron al penal este jueves 7 de agosto, luego de cumplimentar las órdenes de aprehensión correspondientes.

¿Por qué los prestamistas asesinaron a Fernandito?

De acuerdo con la investigación, ante la falta de pago por parte de la madre y el padrastro del menor, los prestamistas se habrían llevado a Fernandito como una supuesta “garantía” para presionar el cumplimiento de la deuda, que ascendía a apenas mil pesos.

Días después, el cuerpo del niño fue hallado sin vida dentro de un costal, en circunstancias que aún son motivo de investigación.

Fiscalía de Edomex continúa con las indagatorias del caso

Este caso del pequeño Fernandito ha causado conmoción y profunda indignación entre la población mexicana, debido a la brutalidad del crimen y a la corta edad de la víctima.

La FGJEM informó que se continúa con las indagatorias para esclarecer el móvil exacto del homicidio y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.