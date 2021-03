Ineptitud e indolencia sello del Gobierno federal: Naty Díaz (14:35 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La ineptitud e indolencia son el sello característico del Gobierno Federal, Afirmó la diputada Federal del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez, al mencionar que el esquema de vacunación que implementa el Gobierno Federal a través de sus delegados es un total fracaso.

“Hemos visto como las personas adultas mayores tienen que pernoctar para poder obtener la vacuna, llevan más de 24 horas de espera en la intemperie, sin cuidar los protocolos de salud, con el riesgo de contaminarse en las calles, sufriendo ante la falta de información ante la indolencia de quienes tienen la responsabilidad de organizar las jornadas y que denotan desorganización llevando a la irritación social producto de su fracaso”

Después de que el día de ayer por la noche se cancelaran de última hora las vacunas del COVID-19 en 5 municipios que ya la tenían programada, la diputada federal mencionó que es prueba clara de la ineptitud y falta de organización, ya que sin una estrategia clara y precisa, pretenden llevar el plan de vacunación en Oaxaca a través de la Delegada de “Bienestar”, Nancy Ortiz Cabrera y la Sub delegada Regional de los programas Bienestar, Aída Valencia, quienes solo piensan en operar electoralmente y no en garantizar el derecho a la salud.

“La inconformidad ha llegado a la irritación social y es general, ya no se puede ocultar, y no es una postura de oposición ya que la inconformidad es indistinta en los municipios, ayer lo denunció nuestra Regidora Mirna en la Capital, hoy protesta y agreden al Presidente Dante Montaño de Santa Lucía y las autoridades de los municipios de usos y costumbres y también expresan su inconformidad, así que es general no es posición partidista, sin embargo es nuestro deber denunciar y exigir que esto se corrija” agregó la Diputada Naty Diaz.

“Acción Nacional pide que se realice una estrategia de vacunación para que las personas de la tercera edad puedan ser vacunados, que se facilite el acceso a ella para las personas que ya tienen registro, si no que caso tuvo hacer registros, eso solo denota interés de tener un banco de datos con fines electorales, que no lucren con la esperanza y la necesidad de la gente, al hacer un tema de salud pública un tema electoral, ya el ante el INE se demostró el uso inapropiado de programas sociales y ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó mediante sentencia, pedimos que se demuestre capacidad y organización.”

Así mismo declaró que Acción Nacional exige la renuncia de la delegada y Sub delegada de la Secretaría de Bienestar; Nancy Ortiz Cabrera y Aída Valencia ante su ineptitud e indolencia en la administración de las vacunas contra el COVID-19 en el Estado de Oaxaca, concluyó.

