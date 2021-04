INE rechaza la candidatura de “El Mijis” a diputación federal por “documento apócrifo” (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la candidatura de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’, como candidato plurinominal por representación indígena por Morena.

La postulación de Carrizales Becerra y de su suplente como candidatos en el distrito 4 de San Luis fue negada por el INE debido a que no pudo comprobar que es parte de la comunidad indígena.

El organismo encontró que las constancias firmadas por el director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio de San Luis Potosí con la que ambos acreditaron su ascendencia indígena podrían ser apócrifas.

En un comunicado, el INE estableció que no se reconoce el documento ni la firma en la candidatura de ‘El Mijis’.

“Tampoco reconoce a la persona ni tener vínculo alguno como parte de la comunidad indígena”, explicó.

El pasado 30 de marzo, Morena registró a “El Mijis”, como aspirante a Diputado federal por el principio de Representación Proporcional.

Previamente, Carrizales Becerra informó que se registró para dicho cargo con el partido del presidente, y aclaró que su deseo de formar parte del Congreso de la Unión para la LXV Legislatura, no es para conseguir “un hueso”

“¡No, no es el hueso! me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles. ¡No criticamos sin aportar, ni proponemos sin actuar!”, explicó en su cuenta de Twitter.

A finales de 2020, durante una reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el potosino se comprometió a petición del líder morenista a buscar la diputación federal, pese a que anteriormente había expresado su hartazgo de la política, los acuerdos corruptos y la simulación.

