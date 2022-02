INE ‘baja’ mañanera y ordena a López Obrador no hablar más de la revocación (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacer ninguna manifestación pública sobre la revocación de mandato.

La orden cautelar es para que el presidente “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato”.

La Comisión, integrada por las consejeras Claudia Zavala, Adriana Favela y el consejero Ciro Murayama, ordenó bajar de internet la conferencia mañanera del pasado 2 de febrero, en la que el presidente habló sobre la pregunta del ejercicio ciudadano.

Declaró que los hechos denunciados son posiblemente ilícitos, “ya que durante la conferencia ‘mañanera’ el presidente de la República se posicionó respecto al proceso de revocación de mandato, por lo que, en apariencia del buen derecho, se advierte la existencia de un riesgo inminente a los principios rectores de imparcialidad y neutralidad del proceso revocatorio“.

¿Qué dice la ley? ¿Quién puede convocar a la revocación?

La ley de la revocación dice que desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

La prohibición aplica en todo el territorio nacional, a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La misma norma establece también que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la Revocación de Mandato.

La Ley Federal de Revocación de Mandato establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que esa es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral, dice un comunicado del órgano electoral.

Por otro lado, la misma ley establece que las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, salvo contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión.

¿Qué fue lo que dijo el Presidente AMLO sobre la revocación el 2 de febrero?

Que la pregunta es muy confusa y que los opositores a su gobierno van a querer que el ejercicio pase inadvertido.

Aquí la versión textual:

Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que, primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque esto tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan.

¿Ustedes saben si, por ejemplo, la gente desea que yo me quede es sí o es no? ¿Lo saben eso ustedes?

No, todavía no.

Entonces, sí es importante, porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta. Pero, de todas maneras, no estaba clara o no está clara, o no se sabe.

Y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral —no sé si sea cierto— va a buscar cambiar la pregunta.

Entonces, como ya no vamos a poder hablar de esto, yo ya no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe cómo tienen que marcar.

(…)

¿No sabes cuál es la pregunta? ¿No la tienes ahí? A ver. Vamos a aprovechar.

‘Periodo ordinario constitucional del mandato 2018-2024’. Eso no viene ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: No, nada más viene la parte de la pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?’

Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sea, los que no quieren tienen que tachar ahí, si no cambian la pregunta; que siga en la Presidencia es los que quieren que yo termine el periodo. Pero esto hay que difundirlo para que los que quieren que se revoque el mandato no se vayan a equivocar.

Es información para toda la gente porque… Ojalá y los organismos electorales hagan campaña, pero van a querer que pase de noche.

Los medios de información, los partidos opositores, lo más probable es que llamen a que no vote la gente o que no participe.

Entonces, sí, los que quieren ayudar a este ejercicio democrático, que va a quedar establecido porque ya está en la Constitución, no solo es el caso nuestro, sino para el próximo sexenio que va a ser lo mismo a mitad del sexenio: si el presidente o presidenta está bien, adelante; está mal, cambio. Es democracia participativa.

