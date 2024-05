INE ‘ayuda’ a partidos y amplía plazo para registrar representantes de casilla (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. La estrategia para blindar que los servidores de la nación o personas que manejan programas sociales fueran registrados como funcionarios de casilla y esto implicara presionar o dirigir el voto, provocó retrasos en el registro de representantes los partidos políticos, por lo que el Instituto Nacional Electoral tuvo que darles 48 horas más y con un requisito más flexible.

Después de la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó al Instituto Nacional Electoral a aceptar cartas bajo protesta de decir verdad en físico y no sólo en digital, para que cada persona registrada como representante de casilla, garantizara que no manejaba ningún programa social, generó un retraso en todo el país.

El plazo venció el pasado martes 21 de mayo y ninguno logró cubrir la totalidad de los espacios a los que tiene derecho, aunque Morena fue el único que logró acercarse a la meta, con sólo 220 vacantes de los 705 mil 600 representantes a los que tiene derecho.

Con las cifras más actuales, tanto en formatos digitales como de papel, Morena cubrió el 99.97 por ciento de las 705 mil 600; el Partido Verde, 52.28 por ciento, el PRI, el 44.75 por ciento; el PAN, 42.66 por ciento, el Partido del Trabajo, 29.08 por ciento, Movimiento Ciudadano sólo llegó al 26.57 por ciento y el PRD es el de niveles más bajos con apenas el 15.16 por ciento de cobertura.

Por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó ampliar el plazo 48 horas para que venza hasta el último minuto de este jueves, además de que flexibilizó el proceso, para que sean los representantes de los partidos políticos ante los consejeros electorales de cada entidad, los que firmen la protesta de decir verdad, contrario al método anterior que obligaba a la carta personalizada para que el trámite pudiera avanzar.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, advirtió que impugnarán este acuerdo, pues recordó que al aprobar el método inicial, advirtieron que era complicado y no permitiría en tres semanas, lograr que más de 700 mil personas aceptaran, entregaran y firmaran esa carta de manera directa y a título personal.

Por lo que acusó al Consejo General de intentar ayudarle a la oposición que no cumplió pues consideró que “le hacen la chamba” a los partidos de oposición que no logran tener representantes, y cuando Morena fue el único que cumplió, ahora flexibilizan el proceso.

“Nosotros no estamos de acuerdo con esto que pretenden aprobar, lo vimos venir desde hace meses, se los dijimos y por eso en Morena nos preparamos y vivimos una experiencia tortuosa en los distritos, no nos querían recibir, cerraron las oficinas, el fin de semana no querían trabajar de noche, nos tuvieron cuatro, cinco, seis, ocho horas, 10 horas a las personas que mandamos hasta que nos validaron los formatos. Eso hicimos nosotros con organización.

“Y si ustedes pretenden cambiar las reglas a última hora para beneficiar a un partido político, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque si el Partido Acción Nacional no tiene estructura en los consejos distritales, en los representantes de casilla y representantes generales, es su problema; no es problema de ustedes, consejeras y consejeros, para subsanar esa omisión y esa falta del Partido Acción Nacional. A lo mejor ya la gente no quiere representarlos en las casillas”.

El morenista calificó como “inadmisible” que mientras un partido hizo todo por cumplir en tiempo y en forma, esta medida beneficie a la oposición que son los más retrasados.

Sin embargo, su aliado, el representante legislativo del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, validó este acuerdo porque consideró que “mientras más vigilada, mientras más legitimada, mientras más observada la elección, es mejor porque evita que se hagan cuestionamientos a su legitimidad y a su validez”, y aunque consideró “válidas” las críticas del morenista, sostuvo que “cuando es en bien del proceso, no pasa absolutamente nada”.

Ante las acusaciones del morenista de que “un grupo de consejerías” quería “hacerle la chamba” al PAN, las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala explicaron que no era una propuesta de un grupo sino que el acuerdo lo subió la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, tras una reunión del Consejo General con las áreas técnicas.

Lo que a Taddei reprochó pues acusó que no era su propuesta y ventiló cómo se dio esa reunión.

“Me complace que la consejera (Claudia) Zavala estrictamente se haya apegado a lo que sucedió el día de ayer. Efectivamente, esta propuesta llega por parte del Presidente de Comisiones Unidas porque, como dije antes, hay un seguimiento puntual de todos los temas. Y sí, efectivamente la consejera Dania Ravel fue la que encontró la fórmula para salir airosos con este proyecto, ella es la que planteó directamente esta propuesta, la cual vimos con muy buenos ojos todos.

“Pero no tendríamos por qué estar escondiendo autorías de propuestas como si tuviésemos que disculparnos ante algo que estamos haciendo que por todos lados que lo veamos es un tema correcto, es un tema que apoya la vigilancia de las elecciones, es un tema que apoya la representación de los partidos políticos. No veo ningún sentido, me parece intrascendente estar diciendo que esta es una propuesta de presidencia, porque no tiene ningún impacto.

Lo que provocó que el representante de Morena se lanzara contra la consejera Ravel acusándola de intentar favorecer al PAN.

El representante panista, Víctor Hugo Sondón le pidió a Morena serenarse porque “está en neurosis” y celebró que todos los partidos tendrán oportunidad de cumplir la totalidad de registros, incluidos los que le faltan a Morena y a sus partidos aliados.

Mientras que Gutiérrez Luna advirtió que recurrirán al Tribunal Electoral para intentar revertir este plazo adicional y que la oposición se quede con las cifras registradas hasta antes de la prórroga inicial del martes 21 de mayo.

Información de: https://www.milenio.com/politica/elecciones/ine-amplia-plazo-para-registrar-representantes-de-casilla

