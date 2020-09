Industria avícola en México contará con vacuna que ofrece protección de por vida en una sola dosis (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. Por primera vez, la industria avícola en México contará con una vacuna que ofrece protección segura y efectiva de por vida en una sola dosis contra tres de las enfermedades infecciosas más importantes y que generan graves pérdidas en la producción de pollo y huevo, no sólo en el país sino también en el mundo: Laringotraqueitis infecciosa (LT), la enfermedad de Newcastle (ND) y la enfermedad de Marek.

“MSD Salud Animal trabaja día a día para el desarrollo de productos con la más alta tecnología del mercado en salud animal, con el objetivo de contribuir al futuro de la industria avícola, a través de la innovación continua. Estamos muy orgullosos de que México sea el segundo país en tener acceso a esta vacuna 3 en 1. Es una solución más balanceada que marca un nuevo referente para el desarrollo de vacunas que ofrezcan una protección integral y contribuyan a la producción avícola en el país”, comentó Hilda Jauregui, Directora de la Unidad de Avicultura de MSD Salud Animal en México.

La industria avícola es uno de los sectores de producción de alimentos con el crecimiento más rápido a nivel mundial. Para el cierre de 2020, se estima que la producción avícola en México crezca 3% respecto a la de 2019, con una producción total de 6.4 millones de toneladas de alimento (pollo, pavo y huevo). Además, la producción de pollo crecerá un 3% en este año, cerrando con una producción de 3.5 millones de toneladas. Mientras que, la producción de huevo nacional, se estima un crecimiento de 3% en 2020, lo que representa una producción de 2.9 millones de toneladas.1

Los productos avícolas son de gran importancia para la alimentación en nuestro país, pues son alimentos accesibles, al alcance de todos y poseen un alto contenido nutricional, haciendo a la avicultura uno de los sectores estratégicos más importantes en México.1 Tan sólo nuestro país ocupa el 7º lugar en producción de pollo en el mundo y en donde las principales entidades productoras son Veracruz, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Asimismo, los mexicanos consumen 34 kg de carne de pollo al año.2

“Para aprovechar plenamente esta oportunidad y ofrecer el alto rendimiento requerido, así como llevar a las familias un producto cárnico de alta calidad e inocuidad, es necesario controlar la amenaza de las enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo que se reduce el costo de medicación y mayor eficiencia de las plantas procesadoras o que da lugar a mayor rendimiento del procesamiento”, explicó Francisco Ríos, Gerente Técnico de la Unidad de Avicultura de MSD Salud Animal en México.

Esta nueva vacuna 3 en 1 es parte de un programa completo de salud avícola de MSD Salud Animal para reducir el uso generalizado de antibióticos. Fue desarrollada para el control más sencillo y efectivo de las enfermedades. Es la primera vacuna con base en herpesvirus de pavo (HVT, por sus siglas en inglés) que utiliza tecnología de doble construcción, ofreciendo protección de por vida contra tres de las enfermedades infecciosas más importantes que amenazan las operaciones comerciales avícolas actualmente: Laringotraqueitis infecciosa (LT), la enfermedad de Newcastle (ND) y la enfermedad de Marek.

La Laringotraqueitis infecciosa (LT) es una enfermedad respiratoria causada por el herpesvirus tipo 1 de las gallináceas, perteneciente a la familia Herpesviridae. Los signos pueden variar desde una gravedad extrema con muertes de aves por asfixia, hasta una muy leve no diferenciable de otras enfermedades respiratorias leves de los pollos. La aplicación de vacunas

contra LT en campo, requiere mano de obra y esfuerzo para obtener uniformidad de la vacunación, y debe ser planeada para lograr una eficacia máxima. Los retos para definir el momento correcto para su vacunación y manejar la aplicación óptima la convierten en una de las mayores amenazas para la productividad de la industria avícola.

La enfermedad de Newcastle (ND) es una amenaza en la industria avícola que afecta la habitabilidad y rendimiento del pollo de engorda. La presencia de ND limita el comercio internacional y ocasiona pérdidas de producción en aves productoras de huevo, causando mayores perjuicios económicos. La vacunación actual contra ND es efectiva, pero las vacunas tradicionales inducen reacciones en el proceso.

Mientras que, la enfermedad de Marek es un virus, localizado en polvo y caspa aviar, es imposible de eliminar del ambiente avícola, incluso con procedimientos cuidadosos de limpieza y desinfección. Este herpesvirus ataca los nervios, lo cual puede producir cojera, pero también puede causar tumores o aumento de tamaño de los folículos del plumaje en las aves afectadas. La enfermedad puede causar mortalidad y pérdidas de la producción de huevo en aves ponedoras.

De acuerdo con Francisco Ríos de MSD Salud Animal, la vacuna 3 en 1 “se administra in ovo en embriones de 18 días de incubados o por vía subcutánea en pollitos de un día en la planta de incubación reduciendo la amenaza de enfermedades infecciosas para mejorar la salud y la productividad general de la parvada. La protección con una dosis única proporciona un rendimiento de la parvada más confiable, uniforme y completo. Además, los productores ya no tendrán que elegir entre enfermedades para protegerla únicamente contra una de ellas”, detalló.

“Otros beneficios de la vacuna 3 en 1 es el incremento en la prevención y el control más eficiente de enfermedades, aves más sanas y productivas, es más conveniente realizar la vacunación al aplicarse en incubadora (in ovo) o subcutáneo y no hay reacciones post vacuna”, concluyó Hilda Jáuregui de MSD Salud Animal en México.

Este jueves 10 de septiembre se llevará el lanzamiento virtual de esta vacuna 3 en 1 a las 18:00 horas y en donde se contará con la presencia de Tiago Arantes, Director General de MSD Salud Animal en México; Hilda Jáuregui, Directora de la Unidad de Avicultura de MSD Salud Animal en México; Francisco Ríos, Gerente Técnico MSD Salud Animal en México; Fernando Vargas, Director Regional de Marketing para MSD Salud Animal LATAM; César Reyes, Gerente Técnico de MSD Salud Animal en Perú y Jaqueline Gómez, Gerente de Mercadotecnia de MSD Salud Animal en México.

Para tener acceso al lanzamiento virtual sólo es necesario registrarse minutos antes de las 18:00 horas a través del siguiente link: https://external.umsdah.com/stream/player9/?cd=190 .

Compartir