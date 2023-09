Indira Kempis denuncia amenazas por aspirar a la presidencia en 2024 (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. La senadora del partido Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, dio a conocer que recibió amenazas por haber manifestado abiertamente sus aspiraciones presidenciales en el proceso electoral del 2024.

La legisladora por el estado de Nuevo León expresó a Publimetro que el mensaje para abandonar su intención por convertirse en presidenta de la República lo recibió a través de una llamada telefónica anónima y, actualmente, se realizan trabajos de investigación para identificar de dónde provino.

“Sí, recibimos una llamada anónima. Estamos investigando su procedencia. Pero el mensaje fue claro, que me baje y que la gente no se meta a apoyarme”, dijo.

Antes de establecer comunicación con Publimetro, Indira Kempis realizó la denuncia pública en su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde subrayó que defenderá su libertad y se mantendrá firme para participar como la abanderada de Movimiento Ciudadano en las presidenciales.

“Recibí amenazas y mi gente también. Ayúdenme a hacerlo visible, por favor. Este país es de la gente LIBRE. Seguiré defendiendo mi derecho a participar en una elección democrática interna en Movimiento Ciudadano para ser candidata a la Presidencia de México”, colocó en su perfil.

Kempis se destapó a la presidencia en una entrevista exclusiva que ofreció al diario español, El País, el pasado 27 de agosto, en la que aseguró que es un momento histórico para las mujeres en el país y restó importancia a los comentarios de todos aquellos que indican que no tiene posibilidades en la interna de su partido y en el proceso electoral federal del 2024.“Me inspiran todas las mujeres. Pienso que nuestro gran reto no es sólo tener a la primera mujer presidenta. Es que cada mujer sin importar dónde esté tenga un lugar, que sus derechos sean respetados y podamos contribuir a resolver los problemas del país”, explicó al diario.

Pese a que en Movimiento Ciudadano, el partido que se intenta colocar en el país como una tercera vía, alejada de los otros partidos de oposición, existe una competencia cerrada para elegir a su candidato o candidata en el 2024, con nombres como el del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Kempis se ha mostrado confiada en que logrará ser la representante del partido naranja.