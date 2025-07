Indigna feminicidio de la niña de 13 años Keila Nicole cuyos restos fueron hallados en El Rosario B.C. (19:00 h)

San Quintín, Baja California.- Fueron encontrados restos de Keila Nicole, adolescente de 13 años desaparecida el 1 de julio en El Rosario, última comunidad al sur de Baja California, según confirmaron autoridades.

La fiscalía ha informado que los restos hallados en una zona montañosa de El Rosario, pertenecían a Keila Nicole, oriunda de San Quintín, la menor de edad reportada como desaparecida por su familia un día antes.

El cuerpo de Keila Nicole presentaba extrema violencia y fue localizado desmembrado en las inmediaciones de un sitio agreste donde se reportó su desaparición y elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron extremidades humanas, en un operativo coordinado.

Horas más tarde, se logró la detención de dos individuos señalados como presuntos responsables, medio locales refieren que uno de ellos es menor de edad, de aproximadamente 16 años, estudiante de nivel medio superior y residente de la misma comunidad.

El menor ha sido identificado como Cristian Iván, por la madre de la niña ya que mensajes de texto permitieron saber que la menor se reunió con el joven quien señala como la última persona que vio a su hija, pues ella le mandó un mensaje sobre su compañero de la escuela secundaria.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron la primera etapa de identificación con los restos encontrados, que coinciden con datos señalados en la ficha de búsqueda, incluyendo prendas que coincidían con la descripción. Aunque aún faltan por realizarse las pruebas de ADN.

El Colectivo de Búsqueda de San Quintín exigió justicia ante la violencia mostrada hacia Keila Nicole, una adolescente de tan solo 13 años y convocó a una jornada de búsqueda para intentar localizar todos los restos, con el objetivo de poder darle un adiós digno.

“Este es el nombre y el rostro de una pequeña de 13 años que le fue arrebatada su vida de una manera tan repulsiva y monstruosa, hoy más que nunca tenemos que unirnos como familia, como personas empaticas, solidarias y juntos EXIJIR JUSTICIA, la unión hace la fuerza, no podemos quedarnos callados no podemos dejar que este caso quede impune y que la incompetencia de las autoridades de México una vez mas gane en este tipo de situaciones tan vulnerables.

Compartan en todos los grupos, con todos sus amigos para que este caso se conozca por todos lados y que los monstruos, los asesinos paguen con cárcel y sean condenados de por vida por tal aberración que hicieron con esta pequeña e inocente niña

Mañana se realizara una búsqueda para dar con los restos de su cuerpo, porque la queremos completa, exijimos poder tenerla de regreso para poder darle su descanso eterno como se lo merece, la salída sera desde su casa a las 7.00 am ayudemos a localizarla para que vuelva completa a los brazos de su mami y pueda darle un adiós digno”, escribieron en sus redes de facebook integrantes del colectivo de Búsqueda S.Q.

El primer Ayuntamiento de San Quintín emitió un posicionamiento oficial en el que expresó su solidaridad con la familia de Keila Nicol.

“El Gobierno Municipal de San Quintín, expresa su más profundo dolor y solidaridad ante la privación de la vida de la menor Keila Nicole, hecho que ha conmovido a toda nuestra comunidad. Como autoridad local, acompañamos de corazón a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso. Este suceso nos duele, nos sacude y nos compromete aún más como gobierno y como sociedad”.

El comunicado destacó la coordinación institucional con la Fiscalía para el esclarecimiento del caso y la aplicación de la justicia y adelantó que el cabildo está preparando una solicitud al Congreso del Estado para que se revalúe el protocolo de denuncia por desaparición forzada.

Esta propuesta busca que las corporaciones policiacas tengan mejores herramientas legales y operativas para actuar con rapidez ante reportes de desaparición, y que esta inquietud se socialice con otros municipios del estado.

