Incumple Gobierno estatal acuerdos con habitantes de San Juan Mazatlán: Agentes (20:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 21 de junio. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Diputada Laura Estrada Mauro atendió a las autoridades auxiliares pertenecientes al Municipio de San Juan Mazatlán, ya que a la fecha no les han cumplido ninguno de los acuerdos tomados para brindar atención y desarrollo a sus comunidades.

En entrevista, el Agente de la localidad de Villanueva Segundo, Jorge Salinas Hernández señaló que han sido años los que han padecido las comunidades por falta de obras, acciones y recursos que por ley les corresponde de los ramos 28 y 33 del Gobierno Municipal, que encabeza el edil, Macario Eleuterio Jiménez.

Ante la falta de cumplimiento y negligencia de parte del Gobierno del Estado pese a diversas movilizaciones a lo largo de varios meses, se vieron obligados a interrumpir el recorrido del presidente de México por Oaxaca recientemente para solicitar la atención de las autoridades competentes y el propio Gobernador Alejandro Murat Hinojosa se comprometió a apoyarlos de forma inmediata.

Entre los acuerdos establecidos está el otorgamiento de maquinaria para restaurar los caminos cosecheros, la entrega de vehículos que se pretenden utilizar como patrullas, equipamiento y medicamentos para los Centros Salud, tres ambulancias, y mobiliario para los centros educativos, y a la fecha no han tenido respuestas.

Las autoridades auxiliares que participaron son; Daniel Hernández Miguel de La Soledad; de la localidad El Tortuguero, Gregorio Fernando Manuel, y de San José de las Flores, Valentín Celestino Luna, todos ellos avalaron el descontento de 24 comunidades que están a la espera de que el Gobierno estatal finalmente les atienda.

El agente Jorge Salinas sostuvo que están conscientes de que una movilización afecta a terceras personas y provoca otros daños, pero no encuentran otra forma de presionar al Gobernador, ya que solo con las acciones que han desarrollado les han prestado atención, aunque no ha sido suficiente porque no les resuelven de manera definitiva, y solo les dan mentiras.

Afirmó el pueblo de San Juan Mazatlán aún cree en que el diálogo es la mejor vía para solucionar cualquier problema, pero el pueblo también se cansa de esperar y de ser burlados, por lo que anunció que si no hay un acercamiento por parte de la Secretaria General de Gobierno (Segego), y del Ejecutivo estatal en próximos días estarán desarrollando algún otro método de presión.

En el caso de la comunidad de La Soledad, su agente Daniel Hernández Miguel explicó que hace aproximadamente 10 años decidieron dejar de pertenecer a Matías Romero y formar parte de San Juan Mazatlán, sin embargo, solo han encontrado más rezago y desatención.

Por su parte, la Presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro enfatizó que como diputada local también es su obligación darle trámite a todas las solicitudes que mandan las diferentes autoridades municipales y la misma ciudadanía.

Además, como Congreso del Estado deben vigilar que buen manejo y aplicación de los recursos que administra el Gobierno del Estado, así que harán de acuerdo a sus facultades las acciones necesarias para coadyuvar en la resolución completa y transparente de este conflicto, que tanto ha afectado a los habitantes de San Juan Mazatlán, finalizó.

