Incumple CFE acuerdo de cobertura eléctrica en escuelas públicas de Oaxaca (10:45 h)

Tehuantepec, Oax. 24 de septiembre. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha incumplido el acuerdo establecido con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca para subsidiar y garantizar el suministro total de energía eléctrica en las escuelas públicas de nivel básico del estado.

Este compromiso fue formalizado el pasado 30 de mayo de 2025, como parte de una serie de acciones dirigidas a atender el rezago en infraestructura y pobreza energética en la entidad.

En el punto número nueve del documento firmado, se establece con claridad que, en atención a las condiciones geográficas y de marginación de Oaxaca, la Presidencia de la República instruiría a las dependencias responsables para que, en un plazo breve, se procediera a coberturar y subsidiar el servicio eléctrico en todas las escuelas públicas de educación básica del estado.

Sin embargo, a más de tres meses de haberse emitido esta instrucción, la realidad en muchas escuelas sigue siendo de abandono energético.

Este acuerdo fue producto del diálogo permanente con el magisterio democrático de Oaxaca, y buscaba avanzar hacia un modelo educativo que garantice justicia social, territorial y laboral.

En él participaron la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca, representado por el gobernador Salomón Jara Cruz, como respuesta conjunta a las demandas prioritarias del magisterio oaxaqueño.

No obstante, hoy se reporta la falta de energía eléctrica en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en el fraccionamiento Tagolaba, en el municipio de Tehuantepec, lo que ha provocado inconformidad entre madres, padres de familia y docentes, quienes decidieron iniciar un bloqueo carretero en la zona como medida de presión ante la omisión de la CFE.

La situación evidencia el incumplimiento de un acuerdo federal que respondía a una demanda histórica del sector educativo en Oaxaca.

Autoridades escolares, sindicales y comunitarias exigen una respuesta inmediata por parte de la CFE y del Gobierno Federal, para evitar que esta situación se replique en otras escuelas del estado y para garantizar condiciones dignas de aprendizaje para miles de niñas y niños oaxaqueños.

